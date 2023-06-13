Играть просто – не стыдно. О дебюте Сергея Реброва в должности тренера сборной Украины

Ребров – один из лучших тренеров Украины. Это футбольной общественностью воспринимается как аксиома. Однако иногда все же нужны доказательства. У Реброва есть и трофеи, есть и бекграунд по развитию футболистов, и самое главное – есть собственный игровой стиль. Стиль – это визитка любого тренера. Успешным может считаться тот специалист, чьи команды распознаются по рисунку демонстрируемого футбола.

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Однако во всем должен быть предел. Свой стиль – это хорошо, но важна также гибкость. Если у тебя нет подходящих под стиль игроков, но ты упорно гнешь свою линию, то получается "Александрия" Руслана Ротаня. Ребров, как представляется, грешить таким не собирается. Он говорил об этом на пресс-конференции, но главное – он показал это во время спарринга с Германией.

Что делала сборная Украины? Упрощала игру. И это было максимально уместно в той ситуации, в которой оказалась команда Сергея Реброва. Германия начала сильно, спокойно, солидно. А Украина нервничала. Хотя и держала мяч. Однако это держание из-за прессинга соперника происходило фактически только на половине поля сборной Украины. Выходы из обороны в атаку не прослеживались, что априори не могло не обернуться проблемами. Потеря Мудрика (Фюлькруг простил), гол Вольфа/Фюлькруга, момент Раума. По большому счету, 0:3 для сборной Украины могло быть уже к середине первого тайма. Ситуация изменилась после перехода игры на более простую модель.

Длинные передачи. Их активно применял Трубин, их стал использовать Илья Забарный. Именно после его лонгбола был забит первый гол, но это только верхушка айсберга. Всего у сборной Украины двадцать длинных передач (по данным Sofascore), тогда как у Германии – 22. Однако у Германии всего 749 пасов, а у Украины – 339. То есть процент лонгболов – примерно "6". В то время как у Германии процент длинных передач – "3".

При таком сценарии важным элементом были фланговые рывки Тымчика. Говорим только о Тымчике, а не о Тымчике и Миколенко, потому что правый край существенно отличался функциональностью от левого. Молодой и азартный Мудрик мог носиться по бровке в одиночестве (хотя и ошибался), тогда как Ярмоленко нужна была помощь. Даже не так – Тымчик должен был подменять Ярмоленко в роли вингера, потому что Андрей часто смещался в центр, опускался вглубь поля, но не выжигал фланг. Трудно сказать, как сыграл бы Ефим Конопля, однако Тымчик с ролью справился отлично.

53 касания мяча, точность передач 83 процента, кроме классических фланговых прострелов были еще две длинные передачи. И что не менее важно – качественная оборонительная работа. Тымчик восемь раз выносил мяч в критических ситуациях, заблокировал два удара, выиграл одно верховое единоборство. Трижды фланговый защитник сражался не за мяч, а за позицию перед приемом мяча. Это тоже свидетельствует о его мобильности и агрессивности. Конопле будет трудно отвоевать место в стартовом составе, но роль правого флангового защитника может измениться с переводом Виктора Цыганкова на позицию правого вингера.

Потому как против Германии бывший лидер киевского "Динамо" действовал как второй нападающий. Или скорее даже как "свободный художник". Ребров сумел соединить на поле и Ярмоленко, и Цыганкова, и Мудрика, и классического центрального нападающего (Артем Довбик). В редких матчах сборной Украины Цыганков играл левого вингера, порой Ярмоленко действовал как центральный нападающий. Но чтобы Цыганков как оттянутый форвард – это едва ли не впервые. Здесь Ребров показал умение быстро реагировать на тренды. Ведь Цыганков в той роли, в которой работал вчера, играл в некоторых матчах за "Жирону".

Виктору явно пошел на пользу переезд в топ-чемпионат. В мастерстве Цыганкова никогда не были сомнений, а вот психологическое состояние игрока иногда просто угнетало. Приезжая в сборную после неудачных периодов в "Динамо", Виктор терялся не столько в игровом, сколько в ментальном плане. А вчера мы увидели уверенного в себе футболиста, который результативно пробил с "нерабочей" правой ноги, остроумно пропустил мяч на Мудрика во время второй голевой атаки и сделал еще много других полезных вещей.

Впечатление от игры сборной Украины смазалось из-за пропущенных за последние шесть минут двух голов. Но это случилось не из-за структурных игровых ошибок команды, а из-за индивидуальных недоработок отдельных футболистов. Матвиенко банально отключился в эпизоде, когда его продавил Хавертс. Соболь "привез" пенальти из-за проигранной позиции Хавертсу, но перед тем снова была мякотелость защитника "Шахтера", в контексте которого ходят слухи о переезде в АПЛ. Очень интересно, как Ребров будет реагировать на эти события в свете предстоящих матчей? Сваток, например, уверенно отыграл против Англии и, возможно, не "наварил" бы так, как это сделал Матвиенко. С другой стороны, своими заменами в ходе матча тренерский штаб сборной ослабил игру команды, что может сдерживать Реброва в желании применить ротацию. Как бы там ни было, ответы на эти вопросы будут перед игрой с Северной Македонией.

Впечатлений много и в целом они положительны. Но это всего-навсего первый матч, который был товарищеско-выставочным. Самые интересные и важные события ожидают сборную Украины впереди.

Фото - Оксана Васильева, UA-Футбол