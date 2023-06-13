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Зозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам: Зозуля такой плохой, нас бросил

Национальная сборная Украины
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Форвард рассказал, почему он ушел из сборной Шевченко

Зозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам: Зозуля такой плохой, нас бросил

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля рассказал о своих отношениях с бывшим наставником национальной команды Андреем Шевченко.

"Мне пишут, что у меня обида, что он не вызывал меня в сборную. Кто меня прекрасно знает, как человека… Он меня не то, что не вызывал. Я сам отказался от сборной. Посмотрите мой пост, где-то 2016-2017 год. Ну, я сам написал, что отказываюсь от сборной.

Я все прекрасно понимал, я ведь не маленький мальчик. Понимал, что Шевченко, если и будет вызывать, то будет сажать меня на трибуны. Я этого не хочу. Я ему позвонил перед этим постом и спросил.

Что я отказываюсь от сборной, потому что у меня нет игровой практики. Когда появится, вам решать, вызвать или нет. Все. Он сказал: "Вау, супер, ты мужик, ты класс, конечно, пиши пост.

Он бегал потом по сборной и говорил ребятам: "Зозуля такой плохой, нас бросил. Видели, что он написал?". Многие такие ситуации есть, которые мне неприятны", – сказал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля Андрей Шевченко Украина
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Источник:
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Комментарии (2)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.06.2023 в 17:43
О, журікі гомн на вентилятор підкинули!
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0
oleg.m.3972 (Харьков)
13.06.2023 в 17:35
Да ты что ?! Опять величайший футболистище поплакаться решил, как его не любят, как не понимают...
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