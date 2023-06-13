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Олег Федорчук: Ярмоленко важен для сборной Украины как Месси для Аргентины

Национальная сборная Украины
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Мнение эксперта по поводу ветеранов сборной Украины

Олег Федорчук: Ярмоленко важен для сборной Украины как Месси для Аргентины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук в свете товарищеского матча Германия – Украина (3:3) отметил игру ветеранов украинской команды – Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.

- Вас не удивило, что против Германии Ребров поставил сразу четырех нападающих – Довбика, Мудрика, Цыганкова и Ярмоленко?

- Думаю, при обороне команда играла вообще у одного форварда – Довбика. Схема была примерно 4-2-3-1. И вообще схема дает только ориентир в игре. Последние нападающие – Мудрик и Ярмоленко при обороне играли довольно низко. И только при атаке выбегали вперед.

К примеру, в "Ливерпуле" при 4-3-3 тройке форвардов сразу видно, она играет отдельно и очень высоко. У нас нет такого.

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– Если тренер должен ориентироваться на силу игроков, за счет чего Украина может побеждать?

– В этом составе очень сильные крайние игроки – нападающие и защитники. Они и совершают атаку и голы.

– Ярмоленко еще вытягивает уровень сборной?

– Думаю, что уже нет. Такие игроки нужны в команде для настроения в раздевалке и ради их лидерских качеств. Он важен для команды приблизительно как Месси для Аргентины. Символ и лидер сборной.

Как и Степаненко, с той разницей, что Тарас пока отлично отрабатывает на поле. Игра с Германией еще раз показала, что он с отрывом лучший у нас на этой позиции.

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В статье: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Украина Германия Олег Федорчук
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