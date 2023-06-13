Молодежная сборная Украины в режиме инкогнито победила Кувейт

Молодежная сборная Украины в первой игре в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 одолела Кувейт. УАФ решила за болельщиков, стоит ли это событие их внимания, потому, как и в марте с игрой национальной команды против "Брентфорда-2" не организовала видео трансляцию спарринга.

Единственное, что известно: первая половина встречи завершилась без голов. Во втором тайме подопечным Руслана Ротаня удалось отличиться дважды: Богдан Вьюнник открыл счет, ближе к завершению игры Даниил Сикан удвоил преимущество.

Следующий матч украинская молодежка проведет 16 июня. Это тоже будет товарищеский поединок, а соперником станет Ирландия. Финальная часть Евро-2023, в которой примет участие сборная Украины, стартует 21 июня.

Товарищеский матч

Украина U21 – Кувейт U20 2:0

Голы: Вьюнник 51, Сикан 80

Украина U21 (старт): Фесюн, Драмбаев, Салюк, Таловеров, Сыч, Желизко, Очеретько, Рубчинский, Вьюнник, Назаренко, Алефиренко.

Украина U21 (запас): Сапутин, Вивчаренко, Сирота, Сикан, Кащук, Крыськив, Лях, Брагару, Сигеев.