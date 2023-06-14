Стала известна бригада арбитров на матч Северная Македония – Украина

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче отборочного турнира Евро-2024 Северная Македония - Украина.

Главным арбитром поединка выступит Лукас Фендрих из Швейцарии, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Обязанности четвертого арбитра исполнит Алессандро Дудич.

Матч Северная Македония - Украина пройдет в Скопье на стадионе "Тоше Проески". Игра состоится в пятницу, 16 июня и начнется в 21:45 по киевскому времени.