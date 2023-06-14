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Стала известна бригада арбитров на матч Северная Македония – Украина
Поединок отбора Евро-2024 пройдет 16 июня
Фото: Freshfocus/ Marc Schumacher
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче отборочного турнира Евро-2024 Северная Македония - Украина.
Главным арбитром поединка выступит Лукас Фендрих из Швейцарии, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Обязанности четвертого арбитра исполнит Алессандро Дудич.
Матч Северная Македония - Украина пройдет в Скопье на стадионе "Тоше Проески". Игра состоится в пятницу, 16 июня и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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