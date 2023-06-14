"3:3 - результат для футбольного гурмана". Скрипник – об игре сборных Украины и Германии

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник в воскресенье был замечен на трибунах стадиона в Бремене, где товарищескую игру проводили сборные Германии и Украины (3:3).

Специалист поделился впечатлениями от матча в комментарии для клубной пресс-службы.

- Я получил приглашение от Немецкого футбольного союза. Был вместе со своей женой. Приятно наблюдать за большим футболом в городе, команде которого я посвятил много лет своей игровой и тренерской карьеры. Кстати, играл на этой арене и против сборной Германии.

- Какая атмосфера царила на стадионе?

- Невыразимо приятно видеть на трибунах большое количество украинских болельщиков с флагами. Дружелюбная атмосфера создавала ощущение настоящего футбольного праздника.

В интервью немецким медиа я сказал спасибо принимающей стороне за то, что на эту дату выбрали именно украинскую национальную сборную. Болел за украинцев, а счет 3:3, как говорят, результат для футбольного гурмана, - сказал Скрипник.