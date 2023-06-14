Северная Македония - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч отбора к Евро-2024

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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для сборной Украины это будет не первый матч в квалификационном раунде к Евро-2024, но, по сути, для нашей сборной все начинается с чистого листа. Ведь против Англии на поле сборную Украины выводил не Сергей Ребров, да и поражение 0:2 заставляет как можно быстрее забыть эту игру. Основная борьба еще впереди.

Если украинцы рассчитывают занять в турнирной таблице проходное место (1-2), то побеждать Северную Македонию обязаны. Даже в гостях. Даже при условии потери Александр Зинченко.

ГДЕ СОСТОИТСЯ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Матч третьего тура в квалификационной группе состоится в столице Северной Македонии Скопье. Это будет национальная арена имени Тоше Проески. Сначала стадион назывался "Городской стадион Скопье", затем назывался Национальная Арена "Филипп II Македонский" в честь одного из царей. Тоше Проески – выдающийся македонский певец, погибший в 26 лет в автокатастрофе.

КОГДА ПРОЙДЕТ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Стартовый свисток матча прозвучит в пятницу, 16-го июня 2023-го года, в 21:45. Это будет второй матч сборной Украины во время сбора. Первый состоялся 12-го июня против Германии (ничья 3:3).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Официальным транслятором матча выступит медиасервис Megogo. Это не классическое телевидение. Надо оплатить подписку "Максимальная" или "Спорт" и смотреть матч на канале MEGOGO Футбол 1.

Также трансляция будет доступна на региональных телеканалах Общественного вещания. Например, Суспільне: Ужгород, Суспільне: Житомир и т.д. Эта трансляция будет доступна на Т2 и у кабельных провайдеров.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции матча от UA-Футбол >>>

Также вам будет доступна аудиотрансляция на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол"