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Сабо: Пожалуй, в матче сборных Украины и Северной Македонии будет ничья

Национальная сборная Украины
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Эксперт считает, что будет очень тяжелая игра

Сабо: Пожалуй, в матче сборных Украины и Северной Македонии будет ничья

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал ничью сборной Украины в товарищеском матче с Германией (3:3), а также поделился ожиданиями от поединка против Северной Македонии в отборе на Евро-2024.

– Говорил перед матчем, что будет ничья. Для сборной Германии – тысячный матч, праздник. Германия очень помогает Украине во время войны. Команды не то, что договорятся о ничьей, а это получится по самой игре. Так и произошло. Поэтому, оценивать состояние команды или выделять кого-то из игроков после такого поединка будет не совсем корректно. Это был хороший, праздничный матч.

– Какие шансы на победу в матче со сборной Северной Македонии?

– Это будет сверхтяжелая игра. Сборная Северной Македонии – неплохой коллектив, футболисты играют в хороших командах за границей. Не знаю, как получится у нашей команды им противостоять. Трудно прогнозировать результат. Пожалуй, это будет ничья. А о мальтийцах поговорим уже после этого противостояния.

– Состав, который был на игру с немцами, будет также полностью задействован и на игру с Северной Македонией?

– Лучшие игроки, которые были – вышли. Возможно, появится Малиновский. Игроки, которые находятся в хорошей форме – сыграют. Меня же волнует Матвиенко... Что-то с ним происходит. Раньше он очень прилично выглядел, был одним из лидеров. Не только в матче против Германии, но и в других играх недавних хотелось, чтобы он выглядел по-сильнее. Возможно, Ребров и заменит его. Также, вопросы есть к Тымчику. Все три мяча ушли с правой стороны немцев.

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В статье: Украина Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (3)
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Термит (Київ)
14.06.2023 в 20:23
Є питання до Тимчика, хоча з "правого боку німців" діяли Миколенко і Матвієнко...
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vlotko (Броди)
14.06.2023 в 19:30
Яка нічия? Тоді зовсім не треба приймати участь в цьому турнірі, але все може бути. З цими двома командами треба набирати максимум. В цілому, доля прохідних місць прогнозована. Всі інші можуть і внічию грати в своє " задоволення ".
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download1 (huyersk)
14.06.2023 в 19:05
Судячи з того, як нервувати Флік не схоже. Що хтось домовлявся за нічию!Матч як матч, які можуть бути домовленості, це тупо!
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