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Сабо: Пожалуй, в матче сборных Украины и Северной Македонии будет ничья
Эксперт считает, что будет очень тяжелая игра
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал ничью сборной Украины в
– Говорил перед матчем, что будет ничья. Для сборной Германии – тысячный матч, праздник. Германия очень помогает Украине во время войны. Команды не то, что договорятся о ничьей, а это получится по самой игре. Так и произошло. Поэтому, оценивать состояние команды или выделять кого-то из игроков после такого поединка будет не совсем корректно. Это был хороший, праздничный матч.
– Какие шансы на победу в матче со сборной Северной Македонии?
– Это будет сверхтяжелая игра. Сборная Северной Македонии – неплохой коллектив, футболисты играют в хороших командах за границей. Не знаю, как получится у нашей команды им противостоять. Трудно прогнозировать результат. Пожалуй, это будет ничья. А о мальтийцах поговорим уже после этого противостояния.
– Состав, который был на игру с немцами, будет также полностью задействован и на игру с Северной Македонией?
– Лучшие игроки, которые были – вышли. Возможно, появится Малиновский. Игроки, которые находятся в хорошей форме – сыграют. Меня же волнует Матвиенко... Что-то с ним происходит. Раньше он очень прилично выглядел, был одним из лидеров. Не только в матче против Германии, но и в других играх недавних хотелось, чтобы он выглядел по-сильнее. Возможно, Ребров и заменит его. Также, вопросы есть к Тымчику. Все три мяча ушли с правой стороны немцев.
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