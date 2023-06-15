Два игрока сборной Украины не помогут сине-желтым в июньских матчах

Сборная Украины получила плохие новости из лазарета. Защитник Валерий Бондарь и полузащитник Александр Пихаленок не помогут национальной команде в июньских матчах, сообщает официальный сайт УАФ.

Оба игрока получили травмы. У Бондаря повреждение мышцы, а Пихаленок имеет проблемы со ступней. Они пропустят поединки отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 16 и 19 числа соответственно.

К слову, в товарищеской игре с Германией хавбек вышел на поле на 78-й минуте, а защитник провел весь поединок на скамейке запасных.