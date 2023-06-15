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Национальная сборная Украины

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Все варианты выхода на Евро-2024. Как Ребров выведет сборную на Чемпионат Европы ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Максим Опанасюк анализирует

Все варианты выхода на Евро-2024. Как Ребров выведет сборную на Чемпионат Европы ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Матчи группы квалификации на Евро-2024 уже совсем скоро, а мы снова считаем шансы нового тренера сборной Украины Реброва и команды попасть на Чемпионат Европы. Что им нужно делать и как мы можем попасть в плей-офф через Лигу Наций? Разбираем варианты в этом видео.

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