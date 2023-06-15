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Ребров отпустит четырех игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой - СМИ
Правильное решение?
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отпустит футболистов в молодежку после отборочного матча Евро-2024 против Мальты.
Об этом утверждает ТаТоТаке.
Речь идет о голкипере Анатолии Трубине, защитнике Ильи Забарном, полузащитнике Георгии Судакове, вингере Михаиле Мудрике. Эта четверка сможет присоединиться к команде Руслана Ротаня после поединка с Мальтой, который состоится 19 июня.
21 числа, сборная Украины U-21 стартует на молодежном Евро-2023 игрой против Хорватии. Также напомним, что 16 июня главная команда страны сыграет против Северной Македонии в отборе на Евро-2024.
Евро-2023 U-21 пройдет с 21 июня по 8 июля.
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