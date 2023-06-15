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Ребров отпустит четырех игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой - СМИ

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Правильное решение?

Ребров отпустит четырех игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой - СМИ

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отпустит футболистов в молодежку после отборочного матча Евро-2024 против Мальты.

Об этом утверждает ТаТоТаке.

Речь идет о голкипере Анатолии Трубине, защитнике Ильи Забарном, полузащитнике Георгии Судакове, вингере Михаиле Мудрике. Эта четверка сможет присоединиться к команде Руслана Ротаня после поединка с Мальтой, который состоится 19 июня.

21 числа, сборная Украины U-21 стартует на молодежном Евро-2023 игрой против Хорватии. Также напомним, что 16 июня главная команда страны сыграет против Северной Македонии в отборе на Евро-2024.

Евро-2023 U-21 пройдет с 21 июня по 8 июля.

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В статье: Украина U-21 Украина Михаил Мудрик Георгий Судаков Илья Забарный Анатолий Трубин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
15.06.2023 в 16:29
Можна було б ще й Ваната відпустити
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Cassid (Kiev)
15.06.2023 в 16:01
А Ванат?
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Джим Слэйд (Харьков)
15.06.2023 в 16:42
Этого можно и раньше
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0
0

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