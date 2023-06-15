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Тренер Северной Македонии: Украина очень качественный соперник, как команда, так и индивидуально
Но македонцы готовы дать бой
ffm.com.mk
Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевский поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против
"От футболистов, которые выйдут на поле, мы ожидаем, что они сделают все возможное. Придется выкладываться на 100%, ведь Украина очень качественный соперник, как команда, так и индивидуально.
Их игра будет отличаться от поединка с Германией. Думаю, прежде всего, подходом. Но это не значит, что мы не готовы. Мы анализировали их действия. У них новый тренер, но нам удалось собрать информацию.
Главное, что у Украины очень большой выбор качественных футболистов. Мы должны выступить на самом высоком уровне, если желаем достичь положительного результата", — сказал Милевский.
Напомним, что матч Северная Македония — Украина состоится в Скопье на стадионе "Тоше Проэсский" в пятницу, 16 июня, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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