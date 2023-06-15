Тренер Северной Македонии: Украина очень качественный соперник, как команда, так и индивидуально

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевский поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Украины .

"От футболистов, которые выйдут на поле, мы ожидаем, что они сделают все возможное. Придется выкладываться на 100%, ведь Украина очень качественный соперник, как команда, так и индивидуально.

Их игра будет отличаться от поединка с Германией. Думаю, прежде всего, подходом. Но это не значит, что мы не готовы. Мы анализировали их действия. У них новый тренер, но нам удалось собрать информацию.

Главное, что у Украины очень большой выбор качественных футболистов. Мы должны выступить на самом высоком уровне, если желаем достичь положительного результата", — сказал Милевский.