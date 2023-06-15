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Ребров: Не считаю, что мы будем фаворитами в матче с Северной Македонией - должны доказать это на поле
Главный тренер сборной Украины - о матче с Северной Македонией
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер
— Эта команда выбила Италию в стыках квалификации ЧМ-2022. Мы очень серьезно относимся к этой игре. Также они обыграли Германию на выезде, поэтому мы должны уважать соперника, но и должны думать о своей игре.
Завтра будет важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать те ошибки, которые мы совершили в матче с Германией, выходить и играть в футбол.
— Когда вы отпустите Судакова, Мудрика и Трубина? И будет ли Забарный?
— Мы договорились, что будем использовать этих игроков в обоих матчах (квалификации Евро-2024 - прим.), поэтому после игры с Мальтой мы посмотрим.
А что касается Ильи, он сам решает этот вопрос, я не против, чтобы он играл за молодежную сборную. Это вопрос между тренером и самим игроком.
— Вы завтра фавориты? И чего ожидаете тактически от встречи?
— Я не считаю, что мы будем фаворитами. Мы будем играть на выезде против крепкой команды, которая продемонстрировала это в последних встречах. Мы должны показать на поле, что мы фавориты.
Завтра будет другая игра, чем с Германией, потому что мы понимаем, с кем играем. Понимаем силу Северной Македонии, но как я уже говорил - мы должны понимать как сами будем играть.
Я жду очень тяжелую игру. И считаю, что наши игроки готовы к такой игре.
— Расскажите о психологическом состоянии Мудрика.
— Он в стабильном психологическом состоянии. Все игроки ошибаются, особенно в этом возрасте.
— Насколько похожи завтра будут задачи у Степаненко? Если сравнивать его работу против Киммиха с Германией и наличие Эльмаса у Северной Македонии.
— Мы не играли персонально (с Киммихом - прим.). Сборная Германии это не только он. Когда играют вместе в середине Киммих и Горецка - это настоящая сила.
Мы понимаем, что Эльмас действительно лидер, но там есть несколько игроков, которые очень здорово работают с мячом, и мы должны обратить внимание и на них.
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