Степаненко: Индивидуально сейчас мы не играем, сейчас другой футбол

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко принял участие в пресс-конференции в преддверии матча квалификации Евро-2024 с командой Северной Македонии.

— В товарищеском матче против Германии (3:3) вы персонально работали против Киммиха. В Северной Македонии есть похожий футболист - Эльмас. Насколько похожи ваши задачи на завтрашний матч?

— Если честно, я не играл персонально с Киммихом. Он действовал в той зоне, где я находился, и мы там часто встречались. Индивидуально сейчас мы не играем, сейчас другой футбол, Сергей Станиславович этого точно не просил. Сейчас у всех команд на таком уровне есть очень классные игроки. Вы назвали представителя Северной Македонии. Конечно, нужно уделять внимание таким игрокам. Будем стараться справиться и с таким игроком, как Эльмас.

- В финальном турнире Евро-2020 сборная Украины также встречалась с Северной Македонией (2:1). Что помните из того матча? Насколько с тех пор изменилась команда соперников?

— Да, я помню эту игру, она была очень сложной. Одно время мы вели в счете и имели больше моментов, держали мяч. Но потом не забили пенальти, соперник перехватил инициативу, имел два-три очень опасных момента, и нам в конце повезло. Это хорошая команда, мы очень серьезно к ней готовимся. Если мне не изменяет память, то многие футболисты той сборной, которые играли с нами на Евро, сейчас тоже получили вызов. Также они играли по той же тактической схеме, что и сейчас.