Северная Македония - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Украина проиграла первый матч отбора к Евро-2024, но не упустила шансов на общий успех в борьбе за выход на чемпионат Европы. Более того, учитывая приход нового тренера, есть возможность начать все с чистого листа.

Матч против Северной Македонии будет очень важен в плане турнирных перспектив. Учитывая тот факт, что в группе играют такие гранды как Италия и Англия, терять очки с "равными себе" не имеют права ни Северная Македония, ни Украина.

Игра состоится в пятницу, 16-го июня 2023-го года, в 21:45.

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Отбор к Евро-2024. Группа С. Третий тур

16.06.2023. Скопье. Национальная арена имени Тоше Проески

Арбитр в поле – Лукас Фендрих (Швейцария)

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO, Общественное вещание

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Північна Македонія - Україна Смотреть трансляцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для сборной Украины это будет не первый матч в квалификационном раунде к Евро-2024, но, по сути, для нашей сборной все начинается с чистого листа. Ведь против Англии на поле сборную Украины выводил не Сергей Ребров, да и поражение 0:2 заставляет как можно быстрее забыть эту игру. Основная борьба еще впереди.

Если украинцы рассчитывают занять в турнирной таблице проходное место (1-2), то побеждать Северную Македонию обязаны. Даже в гостях. Даже при условии потери Александр Зинченко.

ГДЕ СОСТОИТСЯ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Матч третьего тура в квалификационной группе состоится в столице Северной Македонии Скопье. Это будет национальная арена имени Тоше Проески. Сначала стадион назывался "Городской стадион Скопье", затем назывался Национальная Арена "Филипп II Македонский" в честь одного из царей. Тоше Проески – выдающийся македонский певец, погибший в 26 лет в автокатастрофе.

КОГДА ПРОЙДЕТ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Стартовый свисток матча прозвучит в пятницу, 16-го июня 2023-го года, в 21:45. Это будет второй матч сборной Украины во время сбора. Первый состоялся 12-го июня против Германии (ничья 3:3).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Официальным транслятором матча выступит медиасервис Megogo. Это не классическое телевидение. Надо оплатить подписку "Максимальная" или "Спорт" и смотреть матч на канале MEGOGO Футбол 1.

Также трансляция будет доступна на региональных телеканалах Общественного вещания. Например, Суспільне: Ужгород, Суспільне: Житомир и т.д. Эта трансляция будет доступна на Т2 и у кабельных провайдеров.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции матча от UA-Футбол >>>

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