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Северная Македония - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Северная Македония - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина проиграла первый матч отбора к Евро-2024, но не упустила шансов на общий успех в борьбе за выход на чемпионат Европы. Более того, учитывая приход нового тренера, есть возможность начать все с чистого листа.
Матч против Северной Македонии будет очень важен в плане турнирных перспектив. Учитывая тот факт, что в группе играют такие гранды как Италия и Англия, терять очки с "равными себе" не имеют права ни Северная Македония, ни Украина.
Игра состоится в пятницу, 16-го июня 2023-го года, в 21:45.
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Отбор к Евро-2024. Группа С. Третий тур
16.06.2023. Скопье. Национальная арена имени Тоше Проески
Арбитр в поле – Лукас Фендрих (Швейцария)
Северная Македония 21:45 Украина
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO, Общественное вещание
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для сборной Украины это будет не первый матч в квалификационном раунде к Евро-2024, но, по сути, для нашей сборной все начинается с чистого листа. Ведь против Англии на поле сборную Украины выводил не Сергей Ребров, да и поражение 0:2 заставляет как можно быстрее забыть эту игру. Основная борьба еще впереди.
Если украинцы рассчитывают занять в турнирной таблице проходное место (1-2), то побеждать Северную Македонию обязаны. Даже в гостях. Даже при условии потери Александр Зинченко.
ГДЕ СОСТОИТСЯ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА
Матч третьего тура в квалификационной группе состоится в столице Северной Македонии Скопье. Это будет национальная арена имени Тоше Проески. Сначала стадион назывался "Городской стадион Скопье", затем назывался Национальная Арена "Филипп II Македонский" в честь одного из царей. Тоше Проески – выдающийся македонский певец, погибший в 26 лет в автокатастрофе.
КОГДА ПРОЙДЕТ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА
Стартовый свисток матча прозвучит в пятницу, 16-го июня 2023-го года, в 21:45. Это будет второй матч сборной Украины во время сбора. Первый состоялся 12-го июня против Германии (ничья 3:3).
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА
Официальным транслятором матча выступит медиасервис Megogo. Это не классическое телевидение. Надо оплатить подписку "Максимальная" или "Спорт" и смотреть матч на канале MEGOGO Футбол 1.
Также трансляция будет доступна на региональных телеканалах Общественного вещания. Например, Суспільне: Ужгород, Суспільне: Житомир и т.д. Эта трансляция будет доступна на Т2 и у кабельных провайдеров.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - УКРАИНА
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции матча от UA-Футбол >>>
Также вам будет доступна аудиотрансляция на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол"
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