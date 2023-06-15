Ребров: Миколенко здоров, но у него есть другие проблемы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о кадровой составляющей команды перед матчем отбора Евро-2024 с Северной Македонией.

— Из-за травм не сыграют завтра Бондарь и Пихаленок. Есть ли еще кадровые проблемы, какое состояние у Миколенко, который попросил замену из-за боли в колене в матче с Германией?

— Есть определенные повреждения, но это повреждения, которые были получены еще раньше. Это не повреждения, которые они получили в тренировочном процессе.

Миколенко чувствует себя абсолютно нормально, он готовится к игре. У него есть другие проблемы, но я уверен, что это не касается следующих встреч.

— В текущем сезоне мы увидели Цыганкова в "Жироне" немного на другой позиции, чем та, где он обычно играл раньше. Он сыграл поближе к центру под нападающим в поединке с Германией. Видите ли вы Виктора именно на этой позиции в будущем?

– Посмотрим. Мы смотрим по тренировочному процессу. Если футболист может действовать на этой позиции, выполнять требования, он там играет. Я считаю, что Виктор хорошо вошел в игру, имеет мощную скорость, которую использовал с Германией. Он играл в "Жироне" несколько матчей на этой позиции, играл достаточно успешно. Потому мы попробовали его там, ведь матч был важный.