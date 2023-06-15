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Техника, тактика и удары. Сборная Украины потренировалась перед Северной Македонией. ФОТО
Новости из стана сборной Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Утро четверга в Скопье
В начале официальной тренировки на стадионе Тоше Проэсский начал накрапать дождь - высокая влажность воздуха и осадки – признаки местных климатических условий. Хотя температура в пределах 19-20 градусов, на улице достаточно душно. Возможно, именно этим обусловлено не лучшее качество газона, которое довольно вязкое.
В вечерней тренировке приняли участие все 25 игроков, присутствовавших на сборе, после того как Валерий Бондарь и Александр Пихаленок покинули расположение команды из-за травм. После разминки и традиционной отработки техники работы с мячом игроки выполнили тактические задания, поставленные Сергеем Ребровым и его тренерским штабом в рамках соответствующих игровых серий. В завершение тренировки ребята отработали удары по воротам.
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