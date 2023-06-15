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Техника, тактика и удары. Сборная Украины потренировалась перед Северной Македонией. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Новости из стана сборной Украины

Техника, тактика и удары. Сборная Украины потренировалась перед Северной Македонией. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Утро четверга в Скопье национальная команда Украины начала со стретчинга, который провел тренер по физподготовке Хавьер Луруэнья Лобо. Выполнив все необходимые упражнения, игроки отправились на теоретическое занятие, после которого у команды по графику был обед.

В начале официальной тренировки на стадионе Тоше Проэсский начал накрапать дождь - высокая влажность воздуха и осадки – признаки местных климатических условий. Хотя температура в пределах 19-20 градусов, на улице достаточно душно. Возможно, именно этим обусловлено не лучшее качество газона, которое довольно вязкое.

В вечерней тренировке приняли участие все 25 игроков, присутствовавших на сборе, после того как Валерий Бондарь и Александр Пихаленок покинули расположение команды из-за травм. После разминки и традиционной отработки техники работы с мячом игроки выполнили тактические задания, поставленные Сергеем Ребровым и его тренерским штабом в рамках соответствующих игровых серий. В завершение тренировки ребята отработали удары по воротам.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
УАФ

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