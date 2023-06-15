Национальная сборная Украины
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На матче против Северной Македонии будут присутствовать около 300 украинских болельщиков
Всего на игре ожидается более 20 тысяч зрителей
twitter.com/staderennais
В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет выездной поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонии.
На игре ожидается более 20 тысяч зрителей, из которых около 300 — украинцы. Арена в Скопье вмещает 33 тысячи болельщиков, поэтому не будет заполнена.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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Источник:УАФ
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