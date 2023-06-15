На матче против Северной Македонии будут присутствовать около 300 украинских болельщиков

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет выездной поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

На игре ожидается более 20 тысяч зрителей, из которых около 300 — украинцы. Арена в Скопье вмещает 33 тысячи болельщиков, поэтому не будет заполнена.