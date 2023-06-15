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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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На матче против Северной Македонии будут присутствовать около 300 украинских болельщиков

Национальная сборная Украины
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Всего на игре ожидается более 20 тысяч зрителей

На матче против Северной Македонии будут присутствовать около 300 украинских болельщиков

twitter.com/staderennais

Новина українською

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет выездной поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

На игре ожидается более 20 тысяч зрителей, из которых около 300 — украинцы. Арена в Скопье вмещает 33 тысячи болельщиков, поэтому не будет заполнена.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
УАФ

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