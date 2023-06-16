Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Северной Македонии: Украина — неудобная для нас команда
Тем не менее, хозяева собираются играть на победу
ffm.com.mk
Полузащитник и капитан сборной Северной Македонии Милан Ристовски рассказал о предстоящем матче со
"Украина — один из вариантов, который можно считать "неудобным" для нас – они действительно играют в отличный футбол. Мы играли с ними на Евро (17 июня 2021 года, 2:1 — победа украинцев, — прим.), и показали два разных тайма. Мы допустили ошибки, за которые нас наказал соперник. Если мы хотим надеяться на положительный результат дома, то нам придется играть по максимуму, провести идеальный матч.
С таким подбором игроков хочется чего-то большего, нельзя просто защищаться, надо что-то делать в атаке, держать мяч. В футболе возможно все. Нам нужна максимальная концентрация с первой минуты до последней. Мы готовы, и я надеюсь, что при поддержке болельщиков, которые будут гнать нас вперед, мы добьемся положительного результата", - сказал Ристовски.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Месси в ворота Австралии забил свой самый быстрый гол в карьере – Видео
- В Минобороны показали фото американского Bradley и его украинского экипажа после попадания Града
- "Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
- ТМ. Германия - Украина 3:3. Упущенная победа, но не вера в будущее
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО