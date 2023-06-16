Капитан Северной Македонии: Украина — неудобная для нас команда

Полузащитник и капитан сборной Северной Македонии Милан Ристовски рассказал о предстоящем матче со сборной Украины в рамках отборочного цикла Евро-2024.

"Украина — один из вариантов, который можно считать "неудобным" для нас – они действительно играют в отличный футбол. Мы играли с ними на Евро (17 июня 2021 года, 2:1 — победа украинцев, — прим.), и показали два разных тайма. Мы допустили ошибки, за которые нас наказал соперник. Если мы хотим надеяться на положительный результат дома, то нам придется играть по максимуму, провести идеальный матч.

С таким подбором игроков хочется чего-то большего, нельзя просто защищаться, надо что-то делать в атаке, держать мяч. В футболе возможно все. Нам нужна максимальная концентрация с первой минуты до последней. Мы готовы, и я надеюсь, что при поддержке болельщиков, которые будут гнать нас вперед, мы добьемся положительного результата", - сказал Ристовски.