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Вместе с Буяльским. Ребров огласил заявку на игру против Северной Македонии

Национальная сборная Украины
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Два игрока мимо

Вместе с Буяльским. Ребров огласил заявку на игру против Северной Македонии

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 16 июня, сборная Украины проведет второй матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Северной Македонии.

Наставник сине-желтых озвучил заявку на поединок.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин,

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский,

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Скопье, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

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Матч Северная Македония - Украина состоится в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
УАФ

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