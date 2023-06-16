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Вместе с Буяльским. Ребров огласил заявку на игру против Северной Македонии
Два игрока мимо
Фото: УАФ
Сегодня, 16 июня, сборная Украины проведет второй матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Северной Македонии.
Наставник сине-желтых озвучил заявку на поединок.
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин,
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов,
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский,
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик.
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Скопье, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.
Матч Северная Македония - Украина состоится в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
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