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Северная Македония и Украина определились с формой на игру
Матч отбора Евро-2024 начнется в 21:45
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 16 июня, сборная Украины проведет второй матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Северной Македонии.
Украинская сборная проведет игру в синем комплекте формы, а голкипер - в салатовой. Македонцы, в свою очередь, сыграют в красном, а их вратарь - в желтом.
Матч Северная Македония - Украина состоится в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка сине-желтых.
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