Северная Македония и Украина определились с формой на игру

Сегодня, 16 июня, сборная Украины проведет второй матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Северной Македонии.

Украинская сборная проведет игру в синем комплекте формы, а голкипер - в салатовой. Македонцы, в свою очередь, сыграют в красном, а их вратарь - в желтом.

Матч Северная Македония - Украина состоится в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка сине-желтых.

Фото: УАФ/ Александр Гливинский