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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Северная Македония и Украина определились с формой на игру

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Матч отбора Евро-2024 начнется в 21:45

Северная Македония и Украина определились с формой на игру

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 16 июня, сборная Украины проведет второй матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Северной Македонии.

Украинская сборная проведет игру в синем комплекте формы, а голкипер - в салатовой. Македонцы, в свою очередь, сыграют в красном, а их вратарь - в желтом.

Матч Северная Македония - Украина состоится в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка сине-желтых.

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Фото: УАФ/ Александр Гливинский
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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Сергій Кравчук (Луцьк)
16.06.2023 в 14:37
одні і ті самі футболки і труси (або суто синє ,або суто жовте)...ніяких комбінацій, приїлося... у 90-х ..та й 2000х солідно виглядала комбінація - жовта футболка і сині труси.
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vismut (Запорожье)
16.06.2023 в 13:14
In the NAVY
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