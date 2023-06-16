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Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах
Если не удастся пройти через классический отбор
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Классический отбор на чемпионат Европы 2024 состоит в том, чтобы занять одно из двух первых мест в своей квалификационной группе. Перед стартом третьего тура ситуация в квинтете С следующая:
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|2
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|4
|Украина
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|5
|Мальта
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
Существует также альтернативный путь – через плей-офф Лиги наций. Туда выйдут двенадцать лучших сборных (по четыре из первых трех Дивизионов) последнего розыгрыша группового раунда Лиги наций среди тех, кто не прошел на Евро-2024 классическим путем. Украина претендует на место в плей-офф Дивизиона В или Дивизиона А. В своей очереди на плей-офф Украина шестая.
Подробнее о схеме отбора в плей-офф Лиги наций – ниже по ссылке.
Сейчас коротко напомним, что, кроме собственно сборной Украины, в классическом отборе на положение Украины влияют результаты пяти сборных, которые в Дивизионе В стоят в очереди на плей-офф выше. Это Шотландия, Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия. Украине будет выгодно, если эти сборные будут побеждать в каждом своем матче.
Очередь в плей-офф отбора Лиги наций. Синим цветом - команды, которые в настоящее время проходят в плей-офф / скриншот - Wikipedia
Для того чтобы у Украины было место в плей-офф Дивизиона А, нужно, чтобы из семнадцати сборных четырнадцать отобрались на Евро-2024 напрямую.
Список этих сборных:
Дивизион А:
- Нидерланды;
- Хорватия;
- Испания;
- Италия;
- Дания;
- Португалия;
- Бельгия;
- Венгрия;
- Швейцария;
- Польша;
- Франция;
- Австрия;
- Чехия;
- Англия;
- Уэльс.
Дивизион В:
- Финляндия.
Дивизион D:
- Эстония.
По состоянию на сейчас проходные места на Евро-2024 в классическом отборе имеют Сербия и Шотландия, а также четырнадцать из пятнадцати сборных Дивизиона А. Поэтому Украина (по состоянию на данный момент) является участником плей-офф Лиги наций. Остается неизвестным распределение команд между Дивизионами плей-офф (если места будут вакантными и в Дивизионе А, и в Дивизионе В). Оно (распределение) может быть либо по рейтингу Лиги наций, либо по дополнительной жеребьевке. Если бы распределение происходило по рейтингу, то по состоянию на данный момент плей-офф с участием Украины выглядел бы так:
- Израиль – Украина;
- Босния и Герцеговина – Финляндия.
По одному матчу. Хозяин определяется по рейтингу Лиги наций. В этом случае – хозяевами были бы Израиль и Босния и Герцеговина (как победители групп Лиги наций). Победители пар выходят в финал, где сыграют между собой один матч на поле команды, которую определит жребий.
В случае распределения команд между Дивизионами по жребию возможны разные варианты, кроме перевода Израиля и Боснии и Герцеговины из Дивизиона В в Дивизион А (такой перевод невозможен для победителей групп Лиги наций).
По состоянию на данный момент уместнее всего прописывать список участников плей-офф следующим образом:
Очередь Украины на место в плей-офф Лиги наций не зависит от результатов нашей сборной в квалификационной группе. Одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого места таблицы.
Следим дальше...
Матчи сборных в июньском цикле пройдут с 16-го по 20-е числа включительно.
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