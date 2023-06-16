Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах

Классический отбор на чемпионат Европы 2024 состоит в том, чтобы занять одно из двух первых мест в своей квалификационной группе. Перед стартом третьего тура ситуация в квинтете С следующая:

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 2 2 0 0 4-1 +3 6 2 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 Северная Македония 1 1 0 0 2-1 +1 3 4 Украина 1 0 0 1 0-2 -2 0 5 Мальта 2 0 0 2 1-4 -3 0

Существует также альтернативный путь – через плей-офф Лиги наций. Туда выйдут двенадцать лучших сборных (по четыре из первых трех Дивизионов) последнего розыгрыша группового раунда Лиги наций среди тех, кто не прошел на Евро-2024 классическим путем. Украина претендует на место в плей-офф Дивизиона В или Дивизиона А. В своей очереди на плей-офф Украина шестая.

Подробнее о схеме отбора в плей-офф Лиги наций – ниже по ссылке.

Сейчас коротко напомним, что, кроме собственно сборной Украины, в классическом отборе на положение Украины влияют результаты пяти сборных, которые в Дивизионе В стоят в очереди на плей-офф выше. Это Шотландия, Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия. Украине будет выгодно, если эти сборные будут побеждать в каждом своем матче.

Очередь в плей-офф отбора Лиги наций. Синим цветом - команды, которые в настоящее время проходят в плей-офф / скриншот - Wikipedia

Для того чтобы у Украины было место в плей-офф Дивизиона А, нужно, чтобы из семнадцати сборных четырнадцать отобрались на Евро-2024 напрямую.

Список этих сборных:

Дивизион А :

Нидерланды;

Хорватия;

Испания;

Италия;

Дания;

Португалия;

Бельгия;

Венгрия;

Швейцария;

Польша;

Франция;

Австрия;

Чехия;

Англия;

Уэльс.

Дивизион В :

Финляндия.

Дивизион D:

Эстония.

По состоянию на сейчас проходные места на Евро-2024 в классическом отборе имеют Сербия и Шотландия, а также четырнадцать из пятнадцати сборных Дивизиона А. Поэтому Украина (по состоянию на данный момент) является участником плей-офф Лиги наций. Остается неизвестным распределение команд между Дивизионами плей-офф (если места будут вакантными и в Дивизионе А, и в Дивизионе В). Оно (распределение) может быть либо по рейтингу Лиги наций, либо по дополнительной жеребьевке. Если бы распределение происходило по рейтингу, то по состоянию на данный момент плей-офф с участием Украины выглядел бы так:

Израиль – Украина;

Босния и Герцеговина – Финляндия.

По одному матчу. Хозяин определяется по рейтингу Лиги наций. В этом случае – хозяевами были бы Израиль и Босния и Герцеговина (как победители групп Лиги наций). Победители пар выходят в финал, где сыграют между собой один матч на поле команды, которую определит жребий.

В случае распределения команд между Дивизионами по жребию возможны разные варианты, кроме перевода Израиля и Боснии и Герцеговины из Дивизиона В в Дивизион А (такой перевод невозможен для победителей групп Лиги наций).

По состоянию на данный момент уместнее всего прописывать список участников плей-офф следующим образом:

Дивизион А : Нидерланды, Эстония, Финляндия/Украина/Исландия/Норвегия;

Дивизион В : Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия/Украина/Исландия/Норвегия.

Очередь Украины на место в плей-офф Лиги наций не зависит от результатов нашей сборной в квалификационной группе. Одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого места таблицы.

Следим дальше...

Матчи сборных в июньском цикле пройдут с 16-го по 20-е числа включительно.