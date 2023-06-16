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Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах

Национальная сборная Украины
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Если не удастся пройти через классический отбор

Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Классический отбор на чемпионат Европы 2024 состоит в том, чтобы занять одно из двух первых мест в своей квалификационной группе. Перед стартом третьего тура ситуация в квинтете С следующая:

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 2 2 0 0 4-1 +3 6
2 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3
3 Северная Македония 1 1 0 0 2-1 +1 3
4 Украина 1 0 0 1 0-2 -2 0
5 Мальта 2 0 0 2 1-4 -3 0

Существует также альтернативный путь – через плей-офф Лиги наций. Туда выйдут двенадцать лучших сборных (по четыре из первых трех Дивизионов) последнего розыгрыша группового раунда Лиги наций среди тех, кто не прошел на Евро-2024 классическим путем. Украина претендует на место в плей-офф Дивизиона В или Дивизиона А. В своей очереди на плей-офф Украина шестая.

Подробнее о схеме отбора в плей-офф Лиги наций – ниже по ссылке.

Читайте такжеАльтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций

Сейчас коротко напомним, что, кроме собственно сборной Украины, в классическом отборе на положение Украины влияют результаты пяти сборных, которые в Дивизионе В стоят в очереди на плей-офф выше. Это Шотландия, Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия. Украине будет выгодно, если эти сборные будут побеждать в каждом своем матче.

Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах - изображение 1

Очередь в плей-офф отбора Лиги наций. Синим цветом - команды, которые в настоящее время проходят в плей-офф / скриншот - Wikipedia

Для того чтобы у Украины было место в плей-офф Дивизиона А, нужно, чтобы из семнадцати сборных четырнадцать отобрались на Евро-2024 напрямую.

Список этих сборных:

Дивизион А:

  • Нидерланды;
  • Хорватия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Дания;
  • Португалия;
  • Бельгия;
  • Венгрия;
  • Швейцария;
  • Польша;
  • Франция;
  • Австрия;
  • Чехия;
  • Англия;
  • Уэльс.

Дивизион В:

  • Финляндия.

Дивизион D:

  • Эстония.

По состоянию на сейчас проходные места на Евро-2024 в классическом отборе имеют Сербия и Шотландия, а также четырнадцать из пятнадцати сборных Дивизиона А. Поэтому Украина (по состоянию на данный момент) является участником плей-офф Лиги наций. Остается неизвестным распределение команд между Дивизионами плей-офф (если места будут вакантными и в Дивизионе А, и в Дивизионе В). Оно (распределение) может быть либо по рейтингу Лиги наций, либо по дополнительной жеребьевке. Если бы распределение происходило по рейтингу, то по состоянию на данный момент плей-офф с участием Украины выглядел бы так:

  • Израиль – Украина;
  • Босния и Герцеговина – Финляндия.

По одному матчу. Хозяин определяется по рейтингу Лиги наций. В этом случае – хозяевами были бы Израиль и Босния и Герцеговина (как победители групп Лиги наций). Победители пар выходят в финал, где сыграют между собой один матч на поле команды, которую определит жребий.

В случае распределения команд между Дивизионами по жребию возможны разные варианты, кроме перевода Израиля и Боснии и Герцеговины из Дивизиона В в Дивизион А (такой перевод невозможен для победителей групп Лиги наций).

По состоянию на данный момент уместнее всего прописывать список участников плей-офф следующим образом:

Дивизион А: Нидерланды, Эстония, Финляндия/Украина/Исландия/Норвегия;
Дивизион В: Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия/Украина/Исландия/Норвегия.

Очередь Украины на место в плей-офф Лиги наций не зависит от результатов нашей сборной в квалификационной группе. Одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого места таблицы.

Следим дальше...

Матчи сборных в июньском цикле пройдут с 16-го по 20-е числа включительно.

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