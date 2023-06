Миколенко: Мы уже играли с македонцами – было очень тяжело, сейчас надо выигрывать

Игрок сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал, как "сине-желтые" готовятся к игре против Северной Македонии:

"Надо выигрывать и выполнять задачи. Тренерский штаб сказал, что это будет совсем другая игра. Команда это понимает. С Германией мы играли спарринг, это топ-сборная. Сейчас у нас квалификация, нужны три зачетных пункта, надо выигрывать".

"Мы уже играли с Северной Македонией два года назад на ЕВРО. В первом тайме вроде бы все было хорошо, а потом было очень тяжело, я помню эту игру. Легко не будет. У них есть несколько техничных игроков, которые могут отдать передачу, могут забить гол. У них довольно хорошая оборона, поэтому надо будет ее вскрывать, при этом сыграть на ноль позади самим".

"Я уже говорил, что я наслаждаюсь нахождением в сборной каждый день. Каждый день учусь чему-то, новая тактика. И новые задачи передо мной лично стоят, и перед командой".

"Самый ли добрый я в команде, кто постоянно дает интервью? Нет, просто нет человека, который просится давать интервью, это Александр Караваев. Лучше других это делают Зинченко или Ярмоленко, они дают интервью и на английском, и на украинском. Даю ли я интервью на английском? Трудно это так назвать, скорее, бьюсь. What? Macedonia? Say again, please. My opinion? It’s a very strong team, but I think we will beat them [Что? Македония? Повтори, пожалуйста. Мое мнение? Это очень сильная команда, но я думаю, что мы их победим]".