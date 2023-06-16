  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УЕФА назначил судей на матч Украина – Мальта
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА назначил судей на матч Украина – Мальта

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Арбитры из Франции

УЕФА назначил судей на матч Украина – Мальта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет работать на поединке Украина - Мальта в отборе на Евро-2024.

Главным судьей выступит Рудди Буке из Франции. На линиях ему будут помогать соотечественники Николя Дано и Орельен Друэ. Четвертым арбтиром встречи назначен Бастьен Дешепи.

Напомним, что матч Украина - Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Встреча пройдет в словацкой Трнаве на стадионе им. Антона Малатинского. Старт игры - в 19:00 по киевскому времени.

Читайте такжеАльтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах
По теме
yellow-arrow
Северная Македония и Украина определились с формой на игру
yellow-arrow
Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах
yellow-arrow
Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта Рудди Буке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде