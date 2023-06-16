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УЕФА назначил судей на матч Украина – Мальта
Арбитры из Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет работать на поединке Украина - Мальта в отборе на Евро-2024.
Главным судьей выступит Рудди Буке из Франции. На линиях ему будут помогать соотечественники Николя Дано и Орельен Друэ. Четвертым арбтиром встречи назначен Бастьен Дешепи.
Напомним, что матч Украина - Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Встреча пройдет в словацкой Трнаве на стадионе им. Антона Малатинского. Старт игры - в 19:00 по киевскому времени.
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