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Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку. ФОТО
Матч уже сегодня
uaf.ua
Сегодня в Скопье на стадионе "Тоше Проески"
Сегодня наша команда совершила 10-минутную прогулку неподалеку от отеля вдоль русла реки Вардар.
После этого футболисты под руководством тренера по физподготовке Хавьера Луруэни Лобо провели активную разминку на искусственной площадке. Занятие длилось около 20 минут.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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