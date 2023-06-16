Сборная Украины прогулялась по Скопье и провели активную разминку. ФОТО

Сегодня в Скопье на стадионе "Тоше Проески" сборная Украины проведет выездной матч отбора Евро-2024 в группе В против команды Северной Македонии (начало встречи – в 21.45 по киевскому времени).

Сегодня наша команда совершила 10-минутную прогулку неподалеку от отеля вдоль русла реки Вардар.

После этого футболисты под руководством тренера по физподготовке Хавьера Луруэни Лобо провели активную разминку на искусственной площадке. Занятие длилось около 20 минут.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.