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Миколенко, Тымчик, Ярмоленко и Довбик в старте сборной Украины на Северную Македонию
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 16 июня, сборная Украины на выезде проведет поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонией.
Уже известные стартовые составы на матч.
Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас
Запасные: Алиев, Шишковски, Брдаровски, Атанасов, Д. Велкоски, Манев, Дав. Бабунски, Дориев, Элези, М. Ристовски, Дор. Бабунски, Димоски
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Мудрик, Судаков, Степаненко, Ярмоленко, Цыганков, Довбик
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Конопля, Буяльский, Игнатенко, Зубков
Напомним, что поединок начнется в 21:45, UA-Футбол проведет
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