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Национальная сборная Украины

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Миколенко, Тымчик, Ярмоленко и Довбик в старте сборной Украины на Северную Македонию

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Стартовые составы команд

Миколенко, Тымчик, Ярмоленко и Довбик в старте сборной Украины на Северную Македонию

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 16 июня, сборная Украины на выезде проведет поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонией.

Уже известные стартовые составы на матч.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Зайков, Мушлю, Алиоски, Бардхи, Адеми, Ашковски, Трайковски, Нестеровски, Эльмас

Запасные: Алиев, Шишковски, Брдаровски, Атанасов, Д. Велкоски, Манев, Дав. Бабунски, Дориев, Элези, М. Ристовски, Дор. Бабунски, Димоски

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Мудрик, Судаков, Степаненко, Ярмоленко, Цыганков, Довбик

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Конопля, Буяльский, Игнатенко, Зубков

Напомним, что поединок начнется в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Северная Македония
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Комментарии (2)
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Скачков Леонід (Рівне)
16.06.2023 в 21:24
Трубіна так і не зняв.Ну-ну....
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Siren05 (Мариуполь)
16.06.2023 в 21:03
Состав точно такой же, что и с Германией
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