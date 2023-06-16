Северная Македония - Украина. 2:0. Пропускаем первые с пенальти и не только – Видео

Я понял что Ребров как тренер переоцененный, чем они занимались целую неделю непонятно, в итоге команда еще хуже чем с Англией играют, нулевая атака, при ужасной игре в защите. Почему и Ротань и Ребров сделали Трубина основным вратарем непонятно, зачем постоянно ставить Матвиенко, и зачем было ставить Ярмоленко центральным полузащитником и зачем было выводить в основу Судакова. Думаю после игры с Мальтой надо выгонять Реброва и ставить Вернидуба или Григорчука, хуже не будет и зачем мы его столько ждали, слабейший тренер, физрук!