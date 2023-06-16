Национальная сборная Украины
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Северная Македония - Украина. 2:0. Пропускаем первые с пенальти и не только – Видео
Ненужные голы
Фото: из открытых источников
Украина первой пропускает в 3 туре квалификации к Евро 2024 от Северной Македонии. Голы забивали Энис Барди Элиф Элмас.
Сначала Матвиенко сыграл рукой в штрафной и Барди безукоризненно исполнил 11-метровый.
31' Энис Барди - 1:0.
После Элиф Элмас оказался самым эффективным у ворот Трубина.
39' Элиф Элмас - 2:0.
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