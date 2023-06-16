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Национальная сборная Украины

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Северная Македония - Украина. 2:0. Пропускаем первые с пенальти и не только – Видео

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Ненужные голы

Северная Македония - Украина. 2:0. Пропускаем первые с пенальти и не только – Видео

Фото: из открытых источников

Новина українською

Украина первой пропускает в 3 туре квалификации к Евро 2024 от Северной Македонии. Голы забивали Энис Барди Элиф Элмас.

Сначала Матвиенко сыграл рукой в штрафной и Барди безукоризненно исполнил 11-метровый.

31' Энис Барди - 1:0.

После Элиф Элмас оказался самым эффективным у ворот Трубина.

39' Элиф Элмас - 2:0.

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В статье: Украина Северная Македония Евро 2024
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Комментарии (44)
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sidor3 (Киев)
16.06.2023 в 23:45
КАКУЮ БУКМЕКЕРСКУЮ КОНТОРУ РАЗОРИЛИ
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0
0
pilips111 (Чернигов)
16.06.2023 в 23:43
Повезло. Ну, молодцы. Мудрик во 2 тайме показал ту игру, которую от его ожидают. Матвиенко никакой.
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+1
0
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
16.06.2023 в 23:32
ось таке.....ми вже перемогаємо. трапилось Диво.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.06.2023 в 23:28
таки эгоист забил! и снова ассист мишани, "знатоки"
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.06.2023 в 23:24
цыганков - тупой! ну отдай пас на стоящего в трёх метрах ваната!
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.06.2023 в 23:16
"знатоки", второй гол - полностью заслуга мудрика! так рванул на трёх соперников, что те подокуели
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.06.2023 в 23:12
опача
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
16.06.2023 в 23:07
Ротань тихенько посміхається...
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.06.2023 в 23:05
на контрах ещё получат
Ответить
0
-1
Jonny Mnemonik (Черкаси )
16.06.2023 в 23:05
Ганьба! Не вірю я в Реброва ! Хоч би у Мальти виграли .
Ответить
0
-2
Jonny Mnemonik (Черкаси )
16.06.2023 в 23:04
Давно я не відчував такого сорому і такого розпачу ! Взагалі не можуть нічого зробити ! Гравці атаки не знають, що робити з м'ячем, тому і пасують тільки назад ! Кращий по першому тайму - Забарний ! Це ганьба !
Ответить
0
-1
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
16.06.2023 в 22:56
мов малюків гоняють по полю...
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.06.2023 в 22:51
германия, говорите? 3:3, говорите? ну-ну...
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
16.06.2023 в 22:49
Матвиенко волейболист?
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
16.06.2023 в 22:53
Матвиенко конечно слабый футболист, но не только в нем дело. Все игроки сегодня ужасны, начиная Трубина, заканчивая Добвика, на уровне аутсайдера УПЛ играет команда
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+1
-1
sidor3 (Киев)
16.06.2023 в 22:48
А Петраков обыгрывает Уэльс на ихнем поле.
Ответить
+3
-1
Siren05 (Мариуполь)
16.06.2023 в 22:47
Обычно мы вторую игру в спарке плохо играем. А здесь и первую пока проигрываем вчистую. Может быть игра с Германией повлияла? Получилась как-бы спарка. Да и состав Ребров не освежил, вышли все те же, что и в игре с Германией. Посмотрим второй тайм. Пока безнадёга и не похоже, что вырвем хотя бы ничью...
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.06.2023 в 22:49
Зате шахтьор - "чемпіон"!
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0
0
MaximSK (Киев)
16.06.2023 в 22:50
Если это так, то это вина Реброва, не видна была за счет чего сборная пытается создавать моменты, я видел только пасы назад или длинные забросы которые не проходили. Все таки Шева был намного лучше
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+1
0
George_D (Харьков)
16.06.2023 в 22:51
Та блин, мы чуть у немцев не выиграли, даже еще 3 штуки им закатили. После такого сложно не словить самоуверенность. Типа, раз мы такие крутые, что немцам три положили, то уж македонцам мячи сами по себе закатятся. Но катятся пока не туда. Мене тоже кажется, что играть с самой Германией за 4 дня до официального отбора было ошибкой.
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+1
0
Jonny Mnemonik (Черкаси )
16.06.2023 в 23:06
Другий тайм страшно дивитися
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.06.2023 в 22:47
Все как всегда,в этой группе шансов мало было изначально,пока все по игре
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.06.2023 в 22:44
Круто збірна заграла! Одразу видно разючі зміни!... тільки не в той бік..
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+3
0
78zezabo (Дрогобич)
16.06.2023 в 22:44
Мішком ходять по полю, мажори галімі. А ребров звичайно топ тренер, усі паси назад. Ну і павелко постарався, Німеччина перед грою до євро це треба додуматись.
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+1
0
78zezabo (Дрогобич)
16.06.2023 в 22:51
Пішки)
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
16.06.2023 в 22:43
Я понял что Ребров как тренер переоцененный, чем они занимались целую неделю непонятно, в итоге команда еще хуже чем с Англией играют, нулевая атака, при ужасной игре в защите. Почему и Ротань и Ребров сделали Трубина основным вратарем непонятно, зачем постоянно ставить Матвиенко, и зачем было ставить Ярмоленко центральным полузащитником и зачем было выводить в основу Судакова. Думаю после игры с Мальтой надо выгонять Реброва и ставить Вернидуба или Григорчука, хуже не будет и зачем мы его столько ждали, слабейший тренер, физрук!
Ответить
+2
-1
Jonny Mnemonik (Черкаси )
16.06.2023 в 23:09
Або Маркевича. Потрібен тренер з авторитетом серед гравців. А Ребров...більше кент! Пів команди з ним грали колись
Ответить
0
0
sidor3 (Киев)
16.06.2023 в 22:43
И я писал поговорим после двух встреч официальных. Вот и все с подгруппы выйти вариантов уже нет. Это худший тайм за историю Украины. Просто нет слов.
Ответить
+3
-1
Скачков Леонід (Рівне)
16.06.2023 в 22:43
Немає гри!Зовсім! Дуже багато свистіли за Реброва.Ось прийде,і збірна заграє.А кому тут грати?Ті самі інваліди,що і у Петракова.
Ответить
+2
-1
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
16.06.2023 в 22:41
перелякані, мов з ТОП грають. жах.
Ответить
+4
-1
Header (Черкассы)
16.06.2023 в 22:41
якби ми воювали так, як наші грають, нам би давно був пісєц. Може хоч другий тайм дасть првід уникнути тотальної ганьби
Ответить
+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.06.2023 в 22:40
Мудрик, як завжди, - зеро, Степаненко - зеро, Судаков - зеро, Матвієнко і Трубін - обидва мінуси. Ось вона відплата за корупційний безпроблемний футбол шахтарівського розливу в чемпіонаті України, де безкарність для "величного" клубу є сталою нормою, до якої вони банально звикли. Тому маємо, що маємо.
Ответить
+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
16.06.2023 в 22:40
Мудрик... Взагалі нах... Заміна одразу після перерви
Ответить
+3
-1
Siren05 (Мариуполь)
16.06.2023 в 22:39
Просто тихий ужас! Вообще нет игры. Ни у кого!
Ответить
+5
-1
vgolovan (полтава)
16.06.2023 в 22:39
м
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.06.2023 в 22:39
Міша наше все
Ответить
+1
0
vgolovan (полтава)
16.06.2023 в 22:39
это какой то позор - сказал шариков в собачьем сердце
Ответить
+2
0
pilips111 (Чернигов)
16.06.2023 в 22:38
Матвиенко - лэв матчу, як i завжди. Фу
Ответить
+2
0
78zezabo (Дрогобич)
16.06.2023 в 22:41
Це трешняк, всі паси назад, руху ноль.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.06.2023 в 22:38
Добраніч! І гудбай євро!
Ответить
+2
0
pilips111 (Чернигов)
16.06.2023 в 22:37
Уроды! Что в сборной делает это чудо Матвиенко??? Он не игрок сборной, приносит голы в каждой игре. Позорники
Ответить
+2
0
брэк (Светловодск)
16.06.2023 в 22:36
Динамівське серце знову обісралося
Ответить
0
-3
Morphyk7 (Черновцы)
16.06.2023 в 22:33
Как были перепугаными, так и остались
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2023 в 22:32
Олені. Ганьба.
Ответить
+6
0

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