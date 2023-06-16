Национальная сборная Украины
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Украина за первый тайм матча с Северной Македонией не нанесла ни одного удара в створ
Все было две попытки
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины
За первый тайм гости дважды пробили по воротам и ни разу – в створ. XG составляет 0.01.
У соперника – 11 ударов и 4 в створ. XG – 1.37.
Также македонцы преобладают по владению мячом (51% на 49%) и по угловым (5:0).
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