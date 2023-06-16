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Национальная сборная Украины

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Украина за первый тайм матча с Северной Македонией не нанесла ни одного удара в створ

Национальная сборная Украины
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Все было две попытки

Украина за первый тайм матча с Северной Македонией не нанесла ни одного удара в створ

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины играет на выезде с Северной Македонией матч отбора Евро-2024 и после первого тайма украинцы проигрывают со счетом 0:2.

За первый тайм гости дважды пробили по воротам и ни разу – в створ. XG составляет 0.01.

У соперника – 11 ударов и 4 в створ. XG – 1.37.

Также македонцы преобладают по владению мячом (51% на 49%) и по угловым (5:0).

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В статье: Украина Северная Македония
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