Украина за первый тайм матча с Северной Македонией не нанесла ни одного удара в створ

Сборная Украины играет на выезде с Северной Македонией матч отбора Евро-2024 и после первого тайма украинцы проигрывают со счетом 0:2.

За первый тайм гости дважды пробили по воротам и ни разу – в створ. XG составляет 0.01.

У соперника – 11 ударов и 4 в створ. XG – 1.37.

Также македонцы преобладают по владению мячом (51% на 49%) и по угловым (5:0).