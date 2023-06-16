Северная Македония – Украина. 2:2. Забарный и Конопля быстро отыгрывают два мяча – Видео

Украина молниеносно отыгрывает два мяча у Северной Македонии. Голы забили защитники Конопля и Забарный.

Сначала Илья Забарный на угловом выпрыгнул выше всех и завершил подачу точным ударом по воротам.

62' Илья Забарный – 2:1.

Михаил Мудрик отдал точный пас на границу штрафной после чего Юхим Конопля точно пробил в левый угол ворот.

67' Юхим Конопля – 2:2.