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Северная Македония – Украина. 2:2. Забарный и Конопля быстро отыгрывают два мяча – Видео
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Фото: Getty Images
Украина молниеносно отыгрывает два мяча у Северной Македонии. Голы забили защитники Конопля и Забарный.
Сначала Илья Забарный на угловом выпрыгнул выше всех и завершил подачу точным ударом по воротам.
62' Илья Забарный – 2:1.
Михаил Мудрик отдал точный пас на границу штрафной после чего Юхим Конопля точно пробил в левый угол ворот.
67' Юхим Конопля – 2:2.
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