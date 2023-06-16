Забарный и Конопля забили свои дебютные голы за национальную сборную Украины

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва играет выездной матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

К перерыву наша команда горела со счетом 0:2, однако во втором тайме смогли сравнять счет.

На 62-й минуте Забарный после углового головой забил первый гол, а еще через 5 минут Конопля, который вышел на замену на второй тайм, после ассиста Мудрика забил второй гол нашей команды.

Интересно, что это первые голы в составе национальной команды как для Ильи, так и для Ефима.

Для Забарного это 26-й матч в составе национальной команды, а для Конопли – 4-й.