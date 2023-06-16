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Северная Македония – Украина. 2:3. Цыганкова не остановить – он выводит команду вперед – Видео

Национальная сборная Украины
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Поздний гол кажется приносит победу

Северная Македония – Украина. 2:3. Цыганкова не остановить – он выводит команду вперед – Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина выходит вперед в самом конце встречи 3-го тура квалификации на Евро 2024 против Северной Македонии. Забил Виктор Цыганков.

И снова пас Михаила Мудрика предшествовал забитому мячу. На этот раз Виктор Цыганков откликнулся на навес нападающего и точно пробил головой.

83' Виктор Цыганков – 2:3.

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В статье: Украина Северная Македония Виктор Цыганков
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