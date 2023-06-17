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Мудрик признан болельщиками "Левом матчу" Северная Македония - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Болельщики голосованием выбрали лучшего игрока в составе сборной Украины

Мудрик признан болельщиками "Левом матчу" Северная Македония - Украина

скриншот

Новина українською

В пятницу, 16 июня, состоялся матч отбора Евро-2024 Севернеая Македония – Украина, который закончился волевой победой украинцев 3:2.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который отдал два ассита, и в итоге, набрал в опросе 36% голосов.

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Вслед за ним финишировали Виктор Цыганков (19%, гол+ассист) и Анатолий Трубин - 14%.

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В статье: Украина Северная Македония Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.06.2023 в 01:07
Найкращий - Циганков, другий - Забарний, третій - Мудрик.
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+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
17.06.2023 в 01:19
Ну, да. Ортодоксальному динамоботу видней ...
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0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.06.2023 в 01:29
Вам хоч в очі плюне шахтар - для вас божа роса. Мої оцінки не мають нічого спільного з вашими критеріями "божої роси", мої оцінки мають ґрунт аналітичного незаангажованого бачення РЕАЛЬНОГО.
0
0
avatar
Igorokk (Kyiv)
17.06.2023 в 00:42
Кошеня матчу
Ответить
+2
-2

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