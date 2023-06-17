Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик признан болельщиками "Левом матчу" Северная Македония - Украина
Болельщики голосованием выбрали лучшего игрока в составе сборной Украины
скриншот
В пятницу, 16 июня, состоялся матч отбора Евро-2024 Севернеая Македония – Украина, который з
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который отдал два ассита, и в итоге, набрал в опросе 36% голосов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Вслед за ним финишировали Виктор Цыганков (19%, гол+ассист) и Анатолий Трубин - 14%.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Отбор к Евро-2024. Северная Македония - Украина 2:3. С легким перепугом
- Северная Македония - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Поворознюк – о подрыве Каховской ГЭС: Если бы они это не сделали, через неделю мы уже были бы в Крыму и ели шашлыки
- Вместе с Буяльским. Ребров огласил заявку на игру против Северной Македонии
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.06.2023 в 01:07
Ответить
+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
17.06.2023 в 01:19
Ответить
0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.06.2023 в 01:29
0
0
Igorokk (Kyiv)
17.06.2023 в 00:42
Ответить
+2
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн