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Ребров: Важно, что сами игроки для себя решили, что так, как мы играли в первом тайме, играть нельзя

Национальная сборная Украины
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Первая победа Реброва в качестве тренера сборной Украины

Ребров: Важно, что сами игроки для себя решили, что так, как мы играли в первом тайме, играть нельзя

УАФ

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги матча отбора Евро-2024 с Северной Македонией (3:2).

– Поздравляем с победой. Почему в первом тайме команда сразу не заиграла так, как во втором?

– Считаю, что недостаточно времени для подготовки было к этому матчу. Но во втором тайме была другая игра. Благодарен футболистам, что они больше поняли нашу модель игры во втором тайме. Мы работали более интенсивно.

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– Гол Забарного – это тот момент, который помог все перевернуть в нашу пользу?

– Да, мы наигрывали эти стандартные положения. Я очень рад, что мы забили в первом матче по стандарту. Этот гол помог победить в этой встрече.

– О заменах – Довбик, Тимчик. Почему не сложилось у них?

– Это не проблема. Игроки не вошли в игру. Уверен, что они не обижаются, а понимают, что все должны делать для Украины. Такое случается. Это нормально.

– Что говорили в перерыве?

– Много что. Важно, что сами игроки для себя решили, что так играть нельзя, как мы играли в первом тайме.

– Это ваша самая нервная победа?

– Да нет, и в "Динамо", и в ОАЭ бывали такие. Важно реагировать на происходящее на поле. Сегодня реагировали тогда, когда нужно. Благодаря этому сделали результат.

– Это поможет перед Мальтой или наоборот будет сложнее?

– Посмотрим, это другая игра. Другая подготовка. Сейчас важно восстановиться от этих эмоций и подготовиться серьезно, тщательно.

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В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония
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