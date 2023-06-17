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Ребров: Важно, что сами игроки для себя решили, что так, как мы играли в первом тайме, играть нельзя
Первая победа Реброва в качестве тренера сборной Украины
УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги
– Поздравляем с победой. Почему в первом тайме команда сразу не заиграла так, как во втором?
– Считаю, что недостаточно времени для подготовки было к этому матчу. Но во втором тайме была другая игра. Благодарен футболистам, что они больше поняли нашу модель игры во втором тайме. Мы работали более интенсивно.
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– Гол Забарного – это тот момент, который помог все перевернуть в нашу пользу?
– Да, мы наигрывали эти стандартные положения. Я очень рад, что мы забили в первом матче по стандарту. Этот гол помог победить в этой встрече.
– О заменах – Довбик, Тимчик. Почему не сложилось у них?
– Это не проблема. Игроки не вошли в игру. Уверен, что они не обижаются, а понимают, что все должны делать для Украины. Такое случается. Это нормально.
– Что говорили в перерыве?
– Много что. Важно, что сами игроки для себя решили, что так играть нельзя, как мы играли в первом тайме.
– Это ваша самая нервная победа?
– Да нет, и в "Динамо", и в ОАЭ бывали такие. Важно реагировать на происходящее на поле. Сегодня реагировали тогда, когда нужно. Благодаря этому сделали результат.
– Это поможет перед Мальтой или наоборот будет сложнее?
– Посмотрим, это другая игра. Другая подготовка. Сейчас важно восстановиться от этих эмоций и подготовиться серьезно, тщательно.
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