  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мудрик: Хочу сказать - никогда не сомневайтесь во мне
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик: Хочу сказать - никогда не сомневайтесь во мне

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Вингер провел отличный матч за сборную. Вернее, один из таймов

Мудрик: Хочу сказать - никогда не сомневайтесь во мне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал волевую победу команды в матче отбора Евро-2024 над Северной Македонией (3:2).

– Сегодня первый тайм не удался. Какие мысли были? Почему так включились во втором, что изменилось?

– Я не знаю, не могу сказать, что получились не настроенные на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что "или пан, или пропал", начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это еще не приговор, все возможно. Сражались до конца, рады за команду.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

– Все ждали твоего прохода. Во втором тайме удалось. Конопля сказал, что эти моменты у вас отработаны очень хорошо.

– Во-первых, хочу сказать: "Никогда не сомневайтесь во мне". Во-вторых, с Коноплей у нас и за "Шахтер" были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время.

– Вторая передача – на победный гол Цыганкова. Расскажи о нем.

– Я увидел Ваната и Витю – нужно было выбрать, где лучше пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону.

По теме
yellow-arrow
Хорошо, что хорошо заканчивается. Северная Македония – Украина 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: Важно, что сами игроки для себя решили, что так, как мы играли в первом тайме, играть нельзя
yellow-arrow
Мудрик признан болельщиками "Левом матчу" Северная Македония - Украина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
17.06.2023 в 00:56
Молодец парень ! Всё только начинается. Впереди много побед. Удачи тебе !!!
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде