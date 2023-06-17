Мудрик: Хочу сказать - никогда не сомневайтесь во мне

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал волевую победу команды в матче отбора Евро-2024 над Северной Македонией (3:2).

– Сегодня первый тайм не удался. Какие мысли были? Почему так включились во втором, что изменилось?

– Я не знаю, не могу сказать, что получились не настроенные на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что "или пан, или пропал", начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это еще не приговор, все возможно. Сражались до конца, рады за команду.

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– Все ждали твоего прохода. Во втором тайме удалось. Конопля сказал, что эти моменты у вас отработаны очень хорошо.

– Во-первых, хочу сказать: "Никогда не сомневайтесь во мне". Во-вторых, с Коноплей у нас и за "Шахтер" были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время.

– Вторая передача – на победный гол Цыганкова. Расскажи о нем.

– Я увидел Ваната и Витю – нужно было выбрать, где лучше пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону.