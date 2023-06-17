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Конопля: Считаю, что приложил усилия и немного освежил игру
Ефим стесняется признавать свой большой вклад в игру
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился впечатлениями от волевой победы над Северной Македонией (3:2) в квалификации Евро-2024.
– Расскажи о своих ощущениях, как это – выйти и помочь команде одержать такую непростую победу?
– Ощущения очень положительные, потому что помог выиграть команде. Я считаю, что приложил усилия и немного освежил игру, и нам это действительно помогло, я очень рад этому.
– Что было в раздевалке? Как настраивались на второй тайм?
– В раздевалке нам показали наши ошибки, которые мы совершали в первом тайме. Сказали, что нужно немного добавить в желании, потому что в первом тайме проигрывали борьбу, каблуки, игра не шла, а во втором тайме вышли, добавили и все получилось, - сказал Конопля.
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