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Национальная сборная Украины

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Конопля: Считаю, что приложил усилия и немного освежил игру

Национальная сборная Украины
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Ефим стесняется признавать свой большой вклад в игру

Конопля: Считаю, что приложил усилия и немного освежил игру

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился впечатлениями от волевой победы над Северной Македонией (3:2) в квалификации Евро-2024.

– Расскажи о своих ощущениях, как это – выйти и помочь команде одержать такую непростую победу?

– Ощущения очень положительные, потому что помог выиграть команде. Я считаю, что приложил усилия и немного освежил игру, и нам это действительно помогло, я очень рад этому.

– Что было в раздевалке? Как настраивались на второй тайм?

– В раздевалке нам показали наши ошибки, которые мы совершали в первом тайме. Сказали, что нужно немного добавить в желании, потому что в первом тайме проигрывали борьбу, каблуки, игра не шла, а во втором тайме вышли, добавили и все получилось, - сказал Конопля.

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Украины Ефим Конопля
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Источник:
Суспільне Спорт

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