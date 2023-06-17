На грани провала. Акценты зрителя на игре Северной Македонии с Украиной

Нет, я тоже испытал это чувство невероятного облегчения с финальным свистком в Скопье. Но вместе с ним накатила усталость, и пришло что-то сродни опустошению. "Чтоб тебя так пронесло!" - подумал Мюллер из анекдота. А в ушах звучал голос за кадром из культового фильма полувековой давности: "Он был на грани провала…"

45-я минута. Трубин вытаскивает мяч после штрафного Алиоского, а Степаненко страхует вратаря от добивания Трайковского. У самого виска просвистела третья пуля, которая была призвана добить нашу надежду на борьбу за путевку на Евро, подстрелив ее, что называется, на самом взлете.

Если поражение от Англии не означало ровным счетом ничего, то второе подряд – от записного статиста группы (сколько бы комплиментов ей щедро не отсыпали, не верю, что Македония вмешается в свару за поездку в Германию будущим летом) – наверное, все-таки ставило крест на самых смелых планах. Но хуже всего было не это.

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Битый час игры сборной Украины словно бы и не было в этой игре. "Они забыли выйти на поле?" - вопрошал мой друг из Польши. Выйти-то вышли, но сложилось ощущение, что прямо из автобуса, в котором добирались до места назначения не менее суток. Команда, за которую мы болеем, действовала под девизом: "Когда меня вы любили, я делала все не так".

Что это было? Неужели банальная недооценка соперника после какой-то странноватой ничьей с немцами (я без намеков, но и там повторил бы тот же вопрос)? Команда теперь уже Реброва словно бы угодила в некую полосу турбулентности. Хорошо бы успеть из нее выбраться к следующему отборочному окну. А так да, все хорошо, что хорошо кончается.

При пяти забитых мячах, я не назвал бы этот матч суперзрелищным – помимо них у его участников было еще три момента на двоих, а в сумме это нам дает менее одного острого эпизода за десять минут, в среднем: арифметика против. Пусть и были по-настоящему шикарные фрагменты, от которых захватывает дух.

Пропустив дважды за восемь минут и, вы уж простите за мой французский, полностью прос.ав первый тайм, после часа полнейшего простоя мы умудрились выровнять положение в течение пяти минут. Еще через пять соперник остался в меньшинстве, а затем для победного гола понадобилось немногим более десяти.

83-я минута. Конгениальный пас Мудрика и судьбоносное касание головы Цыганкова. Казалось, на это можно смотреть бесконечно, аккуратно приглаживая свои нервы и уже начиная ощущать благотворное воздействие валидола, или что там теперь принимают в подобных случаях. Чтоб тебя так пронесло…

А ведь по логике моментов мы не заслуживали этой победы. Счет шансов в поединке классически ничейный: четыре – четыре. У македонцев, помимо несостоявшегося гола в раздевалку, был еще удар Трайковского, парированный Трубиным десятью минутами ранее. У нас – промах Цыганкова, которого яростно кляли всей страной за четыре минуты до его триумфа.

Но быстро поднятое упавшим не считается. И, что ни говорите, а именно Виктор стал самой заметной фигурой матча, приняв участие во всех наших опасных предприятиях, за исключением второго гола (и с учетом полумомента со штрафного сразу после удаления Муслиу).

Хотя самым эффективным в ключевые моменты себя показал, без вариантов, Мудрик. Лев матча, говорите? Как бы помягче выразиться, но в перерыве я активно искал наиболее хлесткие антонимы к этому слову, и примерить их можно было сходу к любому из игроков нашей сборной. А так да – хоть лев, хоть тигр, хоть ягуар…

Кстати, отрадно, что в итоге сумели блеснуть два лидера нашего футбола, покинувшие УПЛ в этом сезоне. Пусть в Европе их судьбы пока и складываются принципиально по-разному. И да, Мудрик в молодежке – это было бы… тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!

Словом, не надо оваций. Этот подвиг я бы им не зачел. Потому что героически преодолели препятствия, которые сами же и создали. Будет трудно забыть этот катастрофический первый тайм, равного которому в официальных играх за последние десять лет мне сложно припомнить. И болельщицкую кровь вчера хлебали пинтами.

Поэтому зачтем только три очка. И воздержимся от хвалебных од характеру, и т.п. – пусть скажут спасибо, что смогли отскочить. И избежать шквала уничтожающей критики, который так легко вызвать у наших "фанатов". Впрочем, сегодня я уже готов был бежать впереди этого паровоза – слишком ошеломило то, что увидел на поле до перерыва.

А значит, теперь мы ждем спокойной и уверенной победы над Мальтой. Неважно, каким составом, с каким счетом, и каким именно образом. Спокойной и уверенной. Вот после этого можно будет понять и простить.