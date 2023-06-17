На матч Северная Македония – Украина не пускали с антироссийской символикой

В ходе матча третьего тура отбора на Евро-2024 между Северной Македонией и Украиной на стадионе произошел неприятный инцидент.

Работники арены "Тодор Проэски" в Скопье получили указания препятствовать появлению на фан-секторе украинской сборной любой негативной в отношении России символики.

У одного из болельщиков на проверке перед матчем были изъяты перманентные маркеры. Стюард объяснил это следующим образом:

"Потому что вы будете писать "Россия - террорист" и другие слова о войне", - сказал охранник.

В то же время с украинскими флагами и символикой допуск был разрешен. Добавим, что по словам посетившего этот матч болельщика, никаких столкновений между сторонниками обеих команд в Скопье замечено не было.