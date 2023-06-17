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На матч Северная Македония – Украина не пускали с антироссийской символикой

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Также препятствовали ее потенциальному созданию

На матч Северная Македония – Украина не пускали с антироссийской символикой

фото - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В ходе матча третьего тура отбора на Евро-2024 между Северной Македонией и Украиной на стадионе произошел неприятный инцидент.

Работники арены "Тодор Проэски" в Скопье получили указания препятствовать появлению на фан-секторе украинской сборной любой негативной в отношении России символики.

У одного из болельщиков на проверке перед матчем были изъяты перманентные маркеры. Стюард объяснил это следующим образом:

"Потому что вы будете писать "Россия - террорист" и другие слова о войне", - сказал охранник.

В то же время с украинскими флагами и символикой допуск был разрешен. Добавим, что по словам посетившего этот матч болельщика, никаких столкновений между сторонниками обеих команд в Скопье замечено не было.

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В статье: Украина Северная Македония
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Комментарии (1)
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Kaiso Vegas
17.06.2023 в 11:29
Нічого дивного: більшість балканських країн – неприховані русофіли Вони там ще досі живуть ілюзією, що росія – то могутня країна
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