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Второй раз в истории сборная Украины выиграла матч, проигрывая в его ходе 0:2
Впервые такое случилось более двадцати лет назад
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сборная Украины в матче отбора к Евро-2024 в волевом стиле обыграла сборную Северной Македонии. Украина после первого тайма уступала 0:2, но после перерыва забила трижды усилиями Забарного, Конопли и Цыганкова.
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Это второй случай в истории сборной, когда удалось выиграть матч с 0:2. Первый случился в рамках отбора к ЧМ-2002 осенью 2000-го. Тогда на поле Армении Украина проигрывала на 44-й минуте 0:2, но Андрей Шевченко сразу отыграл один гол. Позже он добавил и второй, еще один результативный удар записал в свой актив ныне покойный Андрей Гусин.
После трех туров в квалификационной группе С отбора к ЧМ-2024 Украина занимает второе место.
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