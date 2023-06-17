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Хацкевич: Украина в первом тайме не имела контроля мяча и не знала, как строить свою атаку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич разобрал волевую победу сборной Украины в отборе на Евро-2024 с Северной Македонией (3:2).
– Сегодня Украину знают по всему миру благодаря характеру, не только на футбольном, но и на поле боя против агрессора. А это дорогого стоит.
– Но все же. В первом тайме сборную Украины было не узнать: практически без ударов в воротах, 0 моментов, даже контроль мяча был проигран. Что случилось с нашей командой? Была ли недооценка соперника или причина кроется в другом?
– Я не считаю, что во втором тайме что-то очень изменилось. Просто Украина забила три мяча, и это здорово. Результат – топ, а об игре расскажет главный тренер – что получилось, а что нет. В первом тайме Украина играла достаточно осторожно, отдав инициативу сопернику.
– И все же, в чем разница по сравнению с товарищеским матчем с Германией?
– Наверное, хотели играть как со сборной Германии – на быстром переходе из обороны в атаку. Но если Германия играла достаточно высоко, то македонцы играли средним блоком, и для того же Тимчика и Мудрика не было места для забегов.
В первой половине встречи у сборной Украины не было контроля мяча и не знало, как строить свою атаку.
– После первого тайма Ребров заменил Тимчика и Довбика. Что скажете об их действиях в первом тайме?
– После 0:2 потребовались изменения. Выход Ваната вместо Довбика – это больше агрессии на защитников, чтобы активно накрывать их на чужой половине поля. А замена Тимчика на Коноплю сработала на 100%. Ефим забил второй мяч и вселил уверенность в игру команды. Можно сказать, обе первые замены сработали, – сказал Хацкевич.
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