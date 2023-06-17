Хацкевич: Украина в первом тайме не имела контроля мяча и не знала, как строить свою атаку

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич разобрал волевую победу сборной Украины в отборе на Евро-2024 с Северной Македонией (3:2).

– Сегодня Украину знают по всему миру благодаря характеру, не только на футбольном, но и на поле боя против агрессора. А это дорогого стоит.

– Но все же. В первом тайме сборную Украины было не узнать: практически без ударов в воротах, 0 моментов, даже контроль мяча был проигран. Что случилось с нашей командой? Была ли недооценка соперника или причина кроется в другом?

– Я не считаю, что во втором тайме что-то очень изменилось. Просто Украина забила три мяча, и это здорово. Результат – топ, а об игре расскажет главный тренер – что получилось, а что нет. В первом тайме Украина играла достаточно осторожно, отдав инициативу сопернику.

– И все же, в чем разница по сравнению с товарищеским матчем с Германией?

– Наверное, хотели играть как со сборной Германии – на быстром переходе из обороны в атаку. Но если Германия играла достаточно высоко, то македонцы играли средним блоком, и для того же Тимчика и Мудрика не было места для забегов.

В первой половине встречи у сборной Украины не было контроля мяча и не знало, как строить свою атаку.

– После первого тайма Ребров заменил Тимчика и Довбика. Что скажете об их действиях в первом тайме?

– После 0:2 потребовались изменения. Выход Ваната вместо Довбика – это больше агрессии на защитников, чтобы активно накрывать их на чужой половине поля. А замена Тимчика на Коноплю сработала на 100%. Ефим забил второй мяч и вселил уверенность в игру команды. Можно сказать, обе первые замены сработали, – сказал Хацкевич.