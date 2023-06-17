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Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд
Вчера Виктор отличился решающим мячом
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отличился забитым мячом в матче квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (3:2).
Этот гол стал для игрока 10-м за время выступлений в составе национальной команды, что позволило ему обойти Андрея Воробья (9) и Андрея Гусина (9), и выйти на девятое место в рейтинге бомбардиров сборной.
Список лучших бомбардиров сборной теперь выглядит так:
- Андрей Шевченко – 48 голов (111 матчей)
- Андрей Ярмоленко – 45 (114)
- Евгений Коноплянка – 21 (87)
- Сергей Ребров – 15 (75)
- Роман Яремчук – 13 (43)
- Олег Гусев – 13 (98)
- Сергей Назаренко – 12 (56)
- Евгений Селезнев – 11 (58)
- Виктор Цыганков – 10 (46)
- Андрей Воробей – 9 (68)
- Андрей Гусин – 9 (71).
Напомним, вчера в матче против Северной Македонии (3:2) Цыганков забил решающий гол в конце матча, который принес сборной Украине победу. Ассистировал на него Михаил Мудрик.
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