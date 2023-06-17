Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отличился забитым мячом в матче квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (3:2).

Этот гол стал для игрока 10-м за время выступлений в составе национальной команды, что позволило ему обойти Андрея Воробья (9) и Андрея Гусина (9), и выйти на девятое место в рейтинге бомбардиров сборной.

Список лучших бомбардиров сборной теперь выглядит так:

Андрей Шевченко – 48 голов (111 матчей) Андрей Ярмоленко – 45 (114) Евгений Коноплянка – 21 (87) Сергей Ребров – 15 (75) Роман Яремчук – 13 (43) Олег Гусев – 13 (98) Сергей Назаренко – 12 (56) Евгений Селезнев – 11 (58) Виктор Цыганков – 10 (46) Андрей Воробей – 9 (68) Андрей Гусин – 9 (71).

Напомним, вчера в матче против Северной Македонии (3:2) Цыганков забил решающий гол в конце матча, который принес сборной Украине победу. Ассистировал на него Михаил Мудрик.