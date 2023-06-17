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Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд

Национальная сборная Украины
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Вчера Виктор отличился решающим мячом

Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отличился забитым мячом в матче квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (3:2).

Этот гол стал для игрока 10-м за время выступлений в составе национальной команды, что позволило ему обойти Андрея Воробья (9) и Андрея Гусина (9), и выйти на девятое место в рейтинге бомбардиров сборной.

Список лучших бомбардиров сборной теперь выглядит так:

  1. Андрей Шевченко – 48 голов (111 матчей)
  2. Андрей Ярмоленко – 45 (114)
  3. Евгений Коноплянка – 21 (87)
  4. Сергей Ребров – 15 (75)
  5. Роман Яремчук – 13 (43)
  6. Олег Гусев – 13 (98)
  7. Сергей Назаренко – 12 (56)
  8. Евгений Селезнев – 11 (58)
  9. Виктор Цыганков – 10 (46)
  10. Андрей Воробей – 9 (68)
  11. Андрей Гусин – 9 (71).

Напомним, вчера в матче против Северной Македонии (3:2) Цыганков забил решающий гол в конце матча, который принес сборной Украине победу. Ассистировал на него Михаил Мудрик.

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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