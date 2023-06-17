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Провал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Анализ матча сборной Украины против Северной Македонии

Провал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчерашний матч четко продемонстрировал, какой нешаблонной игрой является футбол. Ну, кто мог предсказать, что после шикарного, чуть ли не выдающегося матча с Германией Александр Тимчик полностью провалит встречу с Северной Македонией? Сергей Ребров – не глупый тренер, но и он этого спрогнозировать не мог. Напротив, был расчет на сыгранность. Иначе нельзя объяснить тот факт, что в Скопье на поле появился на сто процентов тот же состав, что и в Бремене.

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С другой стороны, вешать всех собак на Тимчика не следует. В первом тайме плохо играла вся команда. Просто плохо. Вся. И далеко не факт, что после перерыва, не сойди Тимчик с поля, он бы не исправился. Ведь есть пример Михаила Мудрика, который просто разорвал двумя своими голевыми передачами (да и вообще движением, динамикой) во второй 45-минутке, выглядя чуть ли не посмешищем в первой. Такое же перерождение было и у Цыганкова.

Провал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала - изображение 1

Самое интересное, что вышедший вместо Тимчика Конопля ничего особо нового не делал. Те же забегания по флангу, что были у Александра в матче с Германией. Просто одному игроку вчера они удавались, а другому – нет. Усталость? Психологические моменты? Как бы там ни было, хорошо, что тренерский штаб среагировал и вовремя внес коррективы.

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Кстати, не обратили внимание на то, что после матча с Германией относительно немного говорили о Судакове? Ну, там просто были другие герои. После вчерашней встречи Георгий также остался в тени, но это несправедливо. Полузащитник отбегал два поединка по девяносто минут в течение четырех дней, проделав огромный массив черновой и не только работы. Он отдал больше всего передач среди вышедших в основном составе игроков полузащиты-атаки сборной Украины. Показал среди футболистов этого амплуа и статуса самый высокий процент точности передач. Имеет в активе один ключевой пас. Жаль, что Виктор Цыганков результативно им не воспользовался. Тогда Судакову досталось бы чуть больше таких лавр, которые получает Мудрик.

Провал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала - изображение 2

О Михаиле уже говорилось, но повторить о двух его результативных передачах лишним не будет. Важен, однако, и другой нюанс: Мудрик во втором тайме даже не пытался играть на "чистых" мячах. Он предпринял три попытки отбора мяча, из которых две оказались успешными. Он лидер команды по показателю дриблинга – пять попыток проходов, три из которых были удачными (эффективность – примерно 60 процентов). Правда, однажды соперник на дриблинге обыграл и его, но это еще раз подчеркивает активность Мудрика на тех участках поля, где был мяч.

С Германией после не очень удачного старта поединка сборной Украины пришлось упрощать игру, использовать длинные передачи, прессинг. С северными македонцами это не работало, ведь соперник в принципе был готов к верховым единоборствам, до перерыва владел центром поля и перекрывал фланговые пути. Довбик был надежно прикрыт и не мог бороться за мячи. Здесь нужно было именно не упрощать, а действовать более изобретательно, что и продемонстрировали Мудрик, Цыганков, Судаков. И во что идеально вписался мобильный и нестандартный Ванат. Передачи на него шли в основном не в свободную зону, а туда, где потенциально было пространство. Эти потенциальные дивиденды форвард должен был конвертировать в реальные плюсы благодаря своей скорости и умению выбирать позицию во время зародыша атак. Не сказать, что это удалось идеально, но свой вклад форвард "Динамо" внес. Вторая желтая у Муслиу. Почти вдвое больше касаний мяча, чем у Довбика (21 против одиннадцати). Нет выигранных верховых единоборств (у Довбика – три), однако есть один отбор мяча на чужой половине поля.

Провал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала - изображение 3

Ванат под эту игру подходил своей мобильностью. Даже его работа без мяча была полезна, потому что заключалась в "фальшивых" маневрах и созданиях свободных зон для Цыганкова, куда он по меньшей мере дважды врывался и однажды из такой зоны забил. Кстати, кажется, что в такой игре полезным был бы и Русин. По крайней мере, его умение не просто носиться флангом, а делать это с мячом, добавило бы сборной Украины больше вариативности.

Загадывать что-нибудь на матч с Мальтой? Боже упаси. Ну, вот хорошо сыграл Тимчик против немцев, а в следующем матче провалился. Где гарантия, что, выпустив на Мальту Коноплю, который зажег с северными македонцами, он не повторит судьбу Тимчика? Первое, что нужно сделать сборной Украины – это успокоить игру в защите. Убрать невынужденные ошибки, которые (привет Матвиенко) прослеживаются уже в двух играх подряд. А в атаке ребята способны действовать как просто, так и придумывая креатив.

Все фото - УАФ

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В статье: Украина Северная Македония
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Комментарии (4)
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Cassid (Kiev)
17.06.2023 в 13:02
Молодежь надо отпускать в У23. С Мальтой должны справиться те, кто постарше.Турбина вполне может заменить Бущан, без Ваната Довбик справится сам, вместо Судакова поставить либо Шапу, либо довызвать Пиху.С Мудриком сложнее- у нас других левых вингеров нет. Можно довызвать Русина или пусть Зубков там бегает.
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
17.06.2023 в 13:06
Пихальонок викликаний, але, на жаль, травмувався, тому точно не зіграє. Русин - у збірній, просто на матч з Північною Македонією не потрапив у заявку
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Cassid (Kiev)
17.06.2023 в 13:25
А Шапаренко?
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
17.06.2023 в 13:26
Шапаренко у резервному списку
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