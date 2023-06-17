Провал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала

Вчерашний матч четко продемонстрировал, какой нешаблонной игрой является футбол. Ну, кто мог предсказать, что после шикарного, чуть ли не выдающегося матча с Германией Александр Тимчик полностью провалит встречу с Северной Македонией? Сергей Ребров – не глупый тренер, но и он этого спрогнозировать не мог. Напротив, был расчет на сыгранность. Иначе нельзя объяснить тот факт, что в Скопье на поле появился на сто процентов тот же состав, что и в Бремене.

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С другой стороны, вешать всех собак на Тимчика не следует. В первом тайме плохо играла вся команда. Просто плохо. Вся. И далеко не факт, что после перерыва, не сойди Тимчик с поля, он бы не исправился. Ведь есть пример Михаила Мудрика, который просто разорвал двумя своими голевыми передачами (да и вообще движением, динамикой) во второй 45-минутке, выглядя чуть ли не посмешищем в первой. Такое же перерождение было и у Цыганкова.

Самое интересное, что вышедший вместо Тимчика Конопля ничего особо нового не делал. Те же забегания по флангу, что были у Александра в матче с Германией. Просто одному игроку вчера они удавались, а другому – нет. Усталость? Психологические моменты? Как бы там ни было, хорошо, что тренерский штаб среагировал и вовремя внес коррективы.

Кстати, не обратили внимание на то, что после матча с Германией относительно немного говорили о Судакове? Ну, там просто были другие герои. После вчерашней встречи Георгий также остался в тени, но это несправедливо. Полузащитник отбегал два поединка по девяносто минут в течение четырех дней, проделав огромный массив черновой и не только работы. Он отдал больше всего передач среди вышедших в основном составе игроков полузащиты-атаки сборной Украины. Показал среди футболистов этого амплуа и статуса самый высокий процент точности передач. Имеет в активе один ключевой пас. Жаль, что Виктор Цыганков результативно им не воспользовался. Тогда Судакову досталось бы чуть больше таких лавр, которые получает Мудрик.

О Михаиле уже говорилось, но повторить о двух его результативных передачах лишним не будет. Важен, однако, и другой нюанс: Мудрик во втором тайме даже не пытался играть на "чистых" мячах. Он предпринял три попытки отбора мяча, из которых две оказались успешными. Он лидер команды по показателю дриблинга – пять попыток проходов, три из которых были удачными (эффективность – примерно 60 процентов). Правда, однажды соперник на дриблинге обыграл и его, но это еще раз подчеркивает активность Мудрика на тех участках поля, где был мяч.

С Германией после не очень удачного старта поединка сборной Украины пришлось упрощать игру, использовать длинные передачи, прессинг. С северными македонцами это не работало, ведь соперник в принципе был готов к верховым единоборствам, до перерыва владел центром поля и перекрывал фланговые пути. Довбик был надежно прикрыт и не мог бороться за мячи. Здесь нужно было именно не упрощать, а действовать более изобретательно, что и продемонстрировали Мудрик, Цыганков, Судаков. И во что идеально вписался мобильный и нестандартный Ванат. Передачи на него шли в основном не в свободную зону, а туда, где потенциально было пространство. Эти потенциальные дивиденды форвард должен был конвертировать в реальные плюсы благодаря своей скорости и умению выбирать позицию во время зародыша атак. Не сказать, что это удалось идеально, но свой вклад форвард "Динамо" внес. Вторая желтая у Муслиу. Почти вдвое больше касаний мяча, чем у Довбика (21 против одиннадцати). Нет выигранных верховых единоборств (у Довбика – три), однако есть один отбор мяча на чужой половине поля.

Ванат под эту игру подходил своей мобильностью. Даже его работа без мяча была полезна, потому что заключалась в "фальшивых" маневрах и созданиях свободных зон для Цыганкова, куда он по меньшей мере дважды врывался и однажды из такой зоны забил. Кстати, кажется, что в такой игре полезным был бы и Русин. По крайней мере, его умение не просто носиться флангом, а делать это с мячом, добавило бы сборной Украины больше вариативности.

Загадывать что-нибудь на матч с Мальтой? Боже упаси. Ну, вот хорошо сыграл Тимчик против немцев, а в следующем матче провалился. Где гарантия, что, выпустив на Мальту Коноплю, который зажег с северными македонцами, он не повторит судьбу Тимчика? Первое, что нужно сделать сборной Украины – это успокоить игру в защите. Убрать невынужденные ошибки, которые (привет Матвиенко) прослеживаются уже в двух играх подряд. А в атаке ребята способны действовать как просто, так и придумывая креатив.