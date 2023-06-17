"Приветствую Сергея Реброва с его замечательным дебютом": Шевченко поздравил своего коллегу с победой

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу "сине-желтых" в первом официальном матче Сергея Реброва во главе национальной команды:

“Отличная игра и характер нашей сборной. Заслуженная победа после невероятного отогрева во втором тайме. Поздравляю нашего тренера, Сергея Реброва, с его отличным дебютом и с первой из будущих побед!”, - написал Шевченко в своем Instagram.

Отметим, что встреча против Северной Македонией стала первым официальным матчем Реброва во главе сборной Украины, но вторым - в целом. Его подопечные 12 июня сыграли вничью с Германией в товарищеском поединке.

В июне "сине-желтых" ожидает еще один поединок. В понедельник, 19 июня, Украина сыграет против Мальты в словацкой Трнаве.