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У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так
Разъяснение по турнирной таблице группы С отбора к Евро-2024
Фото: Getty Images
После трех туров в квалификационной группе С отбора к чемпионату Европы 2024 три команды имеют по три очка – Украина, Италия и Северная Македония.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|+7
|9
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|3
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|4
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-8
|-7
|0
Опубликовав таблицу в своем телеграмм-канале (подписаться можно здесь – Telegram UA-Football), UA-Футбол получил от активных пользователей немало запросов по разъяснению: почему Украина на втором месте? Ведь она имеет худшую разницу забитых-пропущенных, чем Италия и Северная Македония.
Первый дополнительный критерий в турнирной таблице при равенстве очков – это личные встречи. Однако если одинаковое количество очков имеют более двух команд, то учитываются показатели мини-турнира между ними. То есть выше будет тот, кто с трио Украина – Италия – Северная Македония набрал больше очков в противостояниях между собой.
У Украины есть три очка, одержанные за победу над Северной Македонией. Северная Македония и Италия имеют по три очка, добытые с Мальтой. В мини-турнире турнирная таблица выглядит так:
- 1. Украина – 3 очка;
- 2. Италия – 0 очков;
- 3. Северная Македония – 0 очков.
Для облегчения восприятия можно просто не учитывать сборным очки, полученные с последней и первой командами таблицы.
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