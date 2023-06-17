У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так

После трех туров в квалификационной группе С отбора к чемпионату Европы 2024 три команды имеют по три очка – Украина, Италия и Северная Македония.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 3 0 0 8-1 +7 9 2 Украина 2 1 0 1 3-4 -1 3 3 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 4 Северная Македония 2 1 0 1 4-4 0 3 5 Мальта 3 0 0 3 1-8 -7 0

Опубликовав таблицу в своем телеграмм-канале (подписаться можно здесь – Telegram UA-Football), UA-Футбол получил от активных пользователей немало запросов по разъяснению: почему Украина на втором месте? Ведь она имеет худшую разницу забитых-пропущенных, чем Италия и Северная Македония.

Первый дополнительный критерий в турнирной таблице при равенстве очков – это личные встречи. Однако если одинаковое количество очков имеют более двух команд, то учитываются показатели мини-турнира между ними. То есть выше будет тот, кто с трио Украина – Италия – Северная Македония набрал больше очков в противостояниях между собой.

У Украины есть три очка, одержанные за победу над Северной Македонией. Северная Македония и Италия имеют по три очка, добытые с Мальтой. В мини-турнире турнирная таблица выглядит так:

1. Украина – 3 очка ;

; 2. Италия – 0 очков;

3. Северная Македония – 0 очков.

Для облегчения восприятия можно просто не учитывать сборным очки, полученные с последней и первой командами таблицы.