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Трубин: Очень нравится уверенность и спокойствие Реброва

Национальная сборная Украины
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Анатолию интересно работать с новым наставником

Трубин: Очень нравится уверенность и спокойствие Реброва

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал работу новоиспеченного главного тренера национальной команды Сергея Реброва после победы над Северной Македонией в отборе к Евро-2024.

"Конечно, очень интересно. Не могу что-нибудь другое сказать. Мне очень нравится его уверенность и спокойствие. Даже когда вчера был такой хаос. При счете 0:2, когда все плохо, он сказал все, что нужно сказать. Он указал нам на ошибки , и сказал, что все в наших руках и есть еще второй тайм.

Это, я думаю, это был один из ключевых моментов. Когда ты видишь, что тренер спокоен и уверен в нашей победе, это передается игрокам, которые вышли затем заряжены побеждать.

Очень интересны его идеи. Очень рад, что у меня есть возможность поработать с Сергеем Станиславовичем и его тренерским штабом", - рассказал голкипер донецкого "Шахтера".

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В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония Анатолий Трубин
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