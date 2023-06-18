Сергей Ребров даст пресс-конференцию перед игрой с Мальтой. Начало в 19:30 – ВИДЕО

В воскресенье, 18 июня, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров даст пресс-конференцию в преддверии матча со сборной Мальты в рамках отбора к Евро-2024. Начало запланировано на 19.30.

Вашему вниманию трансляция пресс-конференции, организованная пресс-службой УАФ.

Напомним, что матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Игра состоится в словацкой Трнаве и начнется в 19:00.