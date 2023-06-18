Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Ребров даст пресс-конференцию перед игрой с Мальтой. Начало в 19:30 – ВИДЕО
Станиславович ответит на вопросы журналистов
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
В воскресенье, 18 июня, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров даст пресс-конференцию в преддверии матча со сборной Мальты в рамках отбора к Евро-2024. Начало запланировано на 19.30.
Вашему вниманию трансляция пресс-конференции, организованная пресс-службой УАФ.
Напомним, что матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Игра состоится в словацкой Трнаве и начнется в 19:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Баранка: Мои глубокие соболезнования УАФ и ее президенту Андрею Павелко
- Трубин: Очень нравится уверенность и спокойствие Реброва
- Отбор на Евро 2024. Кипр - Грузия. Победа в конце игры
- Отбор к Евро-2024. Северная Македония - Украина 2:3. С легким перепугом
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн