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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сергей Ребров даст пресс-конференцию перед игрой с Мальтой. Начало в 19:30 – ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Станиславович ответит на вопросы журналистов

Сергей Ребров даст пресс-конференцию перед игрой с Мальтой. Начало в 19:30 – ВИДЕО

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

В воскресенье, 18 июня, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров даст пресс-конференцию в преддверии матча со сборной Мальты в рамках отбора к Евро-2024. Начало запланировано на 19.30.

Вашему вниманию трансляция пресс-конференции, организованная пресс-службой УАФ.

Напомним, что матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Игра состоится в словацкой Трнаве и начнется в 19:00.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины отбор на Евро-2024
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