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Украина - Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Украина - Мальта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Это будет третий матч сборной Украины в отборе к Евро-2024 и первый, в котором наша команда выступит ярким, безоговорочным фаворитом, ожидание которого – только победа. С одной стороны, это должно давать подопечным Реброва уверенность в себе. С другой – есть давление, с которым придется бороться.
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Матч состоится в понедельник, 19-го июня 2023-го года, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине покажут на видеосервисе MEGOGO, а также на региональных телеканалах Общественного вестника (кроме ОТТ-платформ).
Смотреть можно прямо в этой новости.
Отбор к Евро-2024. Четвертый тур. 19.06.2023
Словакия. Трнава. Стадион имени Антона Малатинского
Арбитр в поле - Руди Букке (Франция)
Украина 19:00 Мальта
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO, Общественное: региональное вещание
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
После первого тайма матча с Северной Македонией было ощущение, что следующая игра против Мальты уже не будет иметь весомого турнирного значения. Украина проигрывала 0:2 и упускала реальные шансы на выход из группы. Но во втором тайме удалось перевернуть ситуацию с ног на голову и взять три очка.
При таком итоге совершенно другое значение приобретает матч с Мальтой. Обязательно нужно побеждать. Как и в остальных встречах с не топовыми сборными. А уже в поединках с Италией пробовать цепляться за результат, который позволит прямо выйти на чемпионат Европы.
Но сначала – обязательная программа.
ГДЕ ПРОЙДЕТ МАТЧ УКРАИНА - МАЛЬТА
Матч четвертого тура в квалификационной группе С состоится в словацком городе Трнава, на стадионе Антона Малатинского (City Arena). Это домашний матч для сборной Украины, однако из-за полномасштабного вторжения России наши команды вынуждены проводить свои международные игры за пределами Украины.
Это уже не впервые, когда после 24-го февраля 2022-го года Словакия становится местом временного базирования для украинских команд. В прошлом году матчи Лиги конференций в Кошице играл "Днепр-1", и вот теперь в Трнаве – сборная.
КОГДА СОСТОИТСЯ МАТЧ УКРАИНА - МАЛЬТА
Стартовый свисток матча прозвучит в понедельник, 19-го июня 2023-го года, в 19:00. Это будет уже третий матч для сборной Украины на июньском сборе. Сначала был спарринг с Германией (3:3), затем матч отбора к Евро-2024 против Северной Македонии (победа 3:2).
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ УКРАИНА - МАЛЬТА
Официальным транслятором матча выступит медиасервис МEGOGO. Это не классическое телевидение. Надо оплатить подписку "Максимальная" или "Спорт" и смотреть матч на канале MEGOGO Футбол 1.
Также трансляция будет доступна на региональных телеканалах Общественного вещания. Например, Общественное: Ужгород, Общественное: Житомир и т.д. Эта трансляция будет доступна на Т2 и кабельных провайдеров.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА - МАЛЬТА
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции матча от UA-Футбол >>>
Также вам будет доступна аудиотрансляция на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол"
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