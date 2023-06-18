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Ребров о Мудрике: Не проблема, что он немного играет в Челси. Все игроки ошибаются
Наставник сборной об игре молодого вингера
Фото: Оксана Васильєва
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями по поводу состояния Михаила Мудрика.
"Я считаю, что это не проблема, что Михаил не так много играет в "Челси". Это прерогатива главного тренера. Но я вижу, что он на тренировках работает. Он очень серьезно относится к тренировкам, к играм. Все совершают ошибки. Если вы посмотрите нашу игру против Северной Македонии - все совершали ошибки.
Это не только Михаил, мы не можем выделить одного игрока.Мы должны помогать игрокам, особенно футболистам, моложе 21 года и не имеют опыта игры на таком уровне. Все ошибаются.
Я не люблю выделять кого-то из игроков, но я понимаю вас, что когда игрок играет в "Челси", то к нему приковано больше внимания. Но я считаю, что завтра мы должны быть вместе, а не выделять игрока, играющего в большом клубе. Я считаю, что "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк также большие клубы", - рассказал Ребров.
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