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Сергей Ребров: Завтра ожидаю, что на поле будет команда, которая была во втором тайме с Северной Македонией

Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной дал комментарии на пресс-конференции

Сергей Ребров: Завтра ожидаю, что на поле будет команда, которая была во втором тайме с Северной Македонией

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конфереции дал комментарии, относительно следующего матча против "Мальты":

"Адаптировался ли я? Главное, чтобы игроки это сделали. Мы не должны быть в зоне комфорта, мы должны уважать друг друга и работать. Я уверен, что 5-6 дней - это недостаточно, поэтому мы стараемся делать все быстро, но не всегда это получается.

Я считаю, что мы вырвали победу в прошлом матче благодаря командным действиям. Завтра я ожидаю, что на поле будет команда, которая была во втором тайме"

Также коуч добавил о возможных изменениях в составе:

"Завтра будут играть те игроки, которые на данный момент готовы. Я не разделяю игроков на футболистов молодежной команды или первой. Завтра увидите, пожалуй, другой состав. Но мы должны делать ротацию, потому что играем третью игру с промежутком 2-3 дня. Точно она будет, посмотрим, что будет завтра."

Ребров также поделился своими мыслями, относительно встречи с "Мальтой":

"Я уверен, что будет тяжелый матч. Они тоже играли 2 дня назад, поэтому будут так же уставшие. Но на этом уровне у них есть достаточно ведущих игроков. Они будут готовиться очень серьезно. Мы в первую очередь должны думать о себе, как мы играем. И я сегодня говорил игрокам, что мы уважаем соперника, но должны думать о нашей игре."

Также главный тренер отреагировал на сравнение Украины в первом тайме с любительской командой от одного из македонцев:

"Не понимаю, почему вы вообще читаете, что говорят игроки Северной Македонии. Вы слушайте что говорим мы, наши болельщики. Должны думать о себе, а не о том, что говорят о нас другие."

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