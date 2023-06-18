Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Игроки сборной должны своим трудом на поле приносить украинцам эмоции
Эмоции, как во втором тайме с Северной Македонией
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о роли футболистов сборной.
"Все игроки сборной должны своим трудом на поле приносить этим людям эмоции. Сейчас нашим людям сейчас не хватает эмоций. Мы постоянно смотрим новости, постоянно доносим ВСУ.
Поэтому у наших футболистов сейчас важная роль – нужно давать эмоции нашим людям. Эмоции, которые они дали во втором тайме матча с Северной Македонией. Завтрашняя игра должна быть триггером для этих людей.
Понимать, что есть Украина. Понимать, что Украина сражается, Украина играет в футбол. Все понимаем, что скоро победим и должны возвращаться к нашей привычной жизни. Игроки должны помогать людям и ВСУ на поле своей отдачей и духом", – поделился наставник сборной.
Популярное сейчас
- Фанаты сборной Норвегии освистали Холанда после матча с Шотландией
- Украина - Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
- У трех команд – по три очка в таблице, но выше среди них – Украина. Почему так
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 00:24 Украинские Трубин: Очень нравится уверенность и спокойствие Реброва
- 13:03 Украинские "Приветствую Сергея Реброва с его замечательным дебютом": Шевченко поздравил своего коллегу с победой
- 12:33 Украинские Провал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала