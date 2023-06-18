Ребров: Игроки сборной должны своим трудом на поле приносить украинцам эмоции

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о роли футболистов сборной.

"Все игроки сборной должны своим трудом на поле приносить этим людям эмоции. Сейчас нашим людям сейчас не хватает эмоций. Мы постоянно смотрим новости, постоянно доносим ВСУ.

Поэтому у наших футболистов сейчас важная роль – нужно давать эмоции нашим людям. Эмоции, которые они дали во втором тайме матча с Северной Македонией. Завтрашняя игра должна быть триггером для этих людей.

Понимать, что есть Украина. Понимать, что Украина сражается, Украина играет в футбол. Все понимаем, что скоро победим и должны возвращаться к нашей привычной жизни. Игроки должны помогать людям и ВСУ на поле своей отдачей и духом", – поделился наставник сборной.