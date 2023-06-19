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Украина – Мальта. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 4-го тура квалификации на ЕВРО-2024 между сборными Украины и Мальты.
Спарринг с Германией позади, как и встреча с Северной Македонией в рамках отбора на чемпионат Европы. Теперь подопечных Реброва ждет квалификационный матч с Мальтой. Сделают ли выводы "сине-желтые" после нервного выезда в Скопье? Проведет ли Сергей Станиславович ротацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 19 июня – в 18:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец
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