Украина – Мальта. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 4-го тура квалификации на ЕВРО-2024 между сборными Украины и Мальты.

Спарринг с Германией позади, как и встреча с Северной Македонией в рамках отбора на чемпионат Европы. Теперь подопечных Реброва ждет квалификационный матч с Мальтой. Сделают ли выводы "сине-желтые" после нервного выезда в Скопье? Проведет ли Сергей Станиславович ротацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 19 июня – в 18:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец