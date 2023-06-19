  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина – Мальта. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина – Мальта. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Украина – Мальта. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 4-го тура квалификации на ЕВРО-2024 между сборными Украины и Мальты.

Читайте такжеСергей Ребров: Завтра ожидаю, что на поле будет команда, которая была во втором тайме с Северной Македонией

Спарринг с Германией позади, как и встреча с Северной Македонией в рамках отбора на чемпионат Европы. Теперь подопечных Реброва ждет квалификационный матч с Мальтой. Сделают ли выводы "сине-желтые" после нервного выезда в Скопье? Проведет ли Сергей Станиславович ротацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 19 июня – в 18:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец

По теме
yellow-arrow
Наставник Мальты - об игре с Украиной: Нам будет противостоять сильная сборная
yellow-arrow
Ребров определился с заявкой на матч против Мальты
yellow-arrow
Малиновский: Сильная сторона сборной Мальты – командная игра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде